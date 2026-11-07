Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πώς θα βρείτε και θα εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο - Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ είναι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να ενημερωθούν για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.