Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πώς θα βρείτε και θα εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο - Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Η εξόφληση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 ενεργοποιούνται οι κλιμακωτές προσαυξήσεις για όσους δεν εκπληρώσουν εγκαίρως την υποχρέωσή τους.
Σάββατο, 07 Νοεμβρίου 2026 08:00
Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πώς θα βρείτε και θα εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο - Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμήΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ είναι τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να ενημερωθούν για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.
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