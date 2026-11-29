Δήμος Φλώρινας: Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, λόγω των χιονοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί.

Δήμος Εορδαίας: Με απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Πλακεντά, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Μύκης: Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Μύκης και Κενταύρου.

Δήμος Καρύστου: Αναστέλλεται για προληπτικούς λόγους η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, καθώς και των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Δήμος Κυθήρων: Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο παιδικός σταθμός του δήμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί.

Δήμος Ωρωπού: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, καθώς και του βρεφονηπιακού σταθμού Καλάμου. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η κατάσταση στο σύνολο του δήμου θα επανεκτιμηθεί έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων: Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι ριπές ανέμου στην περιοχή ξεπερνούν τα 110 χλμ./ώρα.

Δήμος Ξάνθης: Με απόφαση του δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης του Δήμου καθώς και των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Πού θα ξεκινήσουν αργότερα τα μαθήματα

Δήμος Πρεσπών: Τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα από το κανονικό.

Δήμος Γρεβενών: Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με καθυστέρηση μίας ώρας. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας: Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί του δήμου, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9.30 το πρωί.