Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή το εξάμηνο μνημόσυνο για τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία 56 ετών.

Η απώλειά της είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στους ανθρώπους του οικογενειακού και φιλικού της περιβάλλοντος, αλλά και σε όσους την είχαν γνωρίσει μέσα από την πολυετή παρουσία της στη δημόσια ζωή.

Με αφορμή το μνημόσυνο, ο στενός της φίλος Γιώργος Ντάβλας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, το οποίο συνόδευσε με λόγια αγάπης, ανατρέχοντας στις στιγμές που είχαν περάσει μαζί και στις αναμνήσεις που εξακολουθούν να τον συνδέουν με τη Γωγώ Μαστροκώστα.

«Έξι μήνες από την ημέρα που πήγες στον Παράδεισο. Πάντα θα σε θυμάμαι με αγάπη. Δεν θα ξεχάσω τις πλάκες μας με τον Μιχάλη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, παρουσία συγγενών, φίλων και προσωπικοτήτων από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο.

Πηγή: www.news247.gr