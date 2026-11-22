Την παράταση του έκτακτου φόρου στις τράπεζες σχεδιάζει η ισπανική κυβέρνηση, για να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για επενδύσεις στο στεγαστικό, ενόψει των εκλογών της επόμενης Κυριακής, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

«Θα παρατείνουμε τον φόρο στις τράπεζες» στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Νοεμβρίου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε μια ανάρτηση στο X. Ο φόρος θα αποφέρει 1,4 δισ. ευρώ, τα οποία «θα διατεθούν για κατοικίες», έγραψε.

Η Ισπανία επέβαλε για πρώτη φορά τον έκτακτο φόρο το 2022 για δύο χρόνια, σε μια εποχή εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων, και στα τέλη του 2024 αποφάσισε να τον παρατείνει για τρία ακόμη χρόνια.

Στην τρέχουσα μορφή του, ο φόρος επιβάλλεται στις προμήθειες και τα έσοδα από τέλη των τραπεζών, με προοδευτικό συντελεστή που φτάνει έως το 7% για πιστωτικά ιδρύματα με έσοδα άνω των 5 δισ. ευρώ, αφορώντας τα έσοδα των χρήσεων 2024, 2025 και 2026.

Ο Σάντσες θα κριθεί από τον ισπανικό λαό στις 29 Νοεμβρίου, καθώς προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο εν μέσω αυξανόμενων κοινωνικών εντάσεων σχετικά με το κόστος στέγασης.

Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα πλησιάζει το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα στην πρώτη θέση, αναμένεται να χάσει την θέση του καθώς οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα υπάρξει μετεκλογικός συσχετισμός δυνάμεων, όπου το PP θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με το ακροδεξιό Vox.

Ο έκτακτος φόρος είχε σχετικά μικρότερη επίπτωση στις δύο μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες, την Banco Santander και την BBVA, από ό,τι στους μικρότερους ανταγωνιστές, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ισπανίας, ενώ η μεγαλύτερη τράπεζα με εγχώρια δραστηριότητα είναι η CaixaBank, στην οποία το ισπανικό Δημόσιο διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 18%.

Πηγή: www.insider.gr