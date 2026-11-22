Το πολιτικό μας σύστημα βρίσκεται σε παρακμή. Ταξιδεύει σε άγονη γραμμή. Η υπόσχεση περί δημιουργίας επιτελικού κράτους ναυάγησε πριν ταξιδέψει. Απαιτείται άμεσα να ληφθούν μέτρα. Το πολιτικό μας σύστημα «μπάζει» από παντού και ως καιόμενη βάτος μοιάζει. Έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια του.

Μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα μπορούσε να δώσει λύση. Πώς να συμβεί όμως αυτό όταν ο Πρόεδρος είναι διορισμένος και κομματικοαναθρεμένος! Η παρέμβαση του Προέδρου στο πολιτειακό μας σύστημα που καρκινοβατεί, εμπίπτει στις αρμοδιοτητές του και αποτελεί υποχρεωσή του.

Το πολιτικό μας σύστημα για να απαλλαγεί από τις αμαρτίες που το βαραίνουν πρέπει να φρεσκαριστεί. Για να φρεσκαριστεί απαιτούνται να ληφθούν ριζικά μέτρα. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πολιτικό ανάστημα ούτε από την Κυβέρνηση αλλά και ούτε από πολλά κόμματα που συναθροίζονται στον «ακάλυπτο της πολιτικής».

Η πολυφωνία στο Κοινοβούλιο των πολλών κομμάτων, δεν αποτελεί πολυκαλλιέργεια χρήσιμων προϊόντων. Αποτελεί καλλιέργεια φιλοδοξίας προσώπων, αποτελεί πανσπερμία αντιπαράθεσης και αντιαθλητικού παιχνιδιού με πολλά ασφύριχτα φάουλ και πέναλτι.

Για να ξεθολώσει το κοινοβουλευτικό τοπίο και γενικότερα το πολιτικό τοπίο θα πρέπει να καθιερωθούν 2-3 θητείες σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Δηλαδή όχι μόνο στους Βουλευτές και στην Αυτοδιοίκηση αλλά και στον Συνδικαλισμό και ας αφήσουν κάποιοι το «παραμύθι» τους , ότι ο λαός τους ξαναεκλέγει. Ο λαός πολλές φορές άγεται και φέρεται κατά το δοκούν και υπάρχουν και φορές που «τρώει σανό» γιατί έτσι τον συνηθίσανε. Δυστυχώς υπάρχουν βουλευτές, αυτοδιοικητικοί και συνδικαλιστικά στελέχη με μακροχρόνιες θητείες. Αυτοί δεν εργάστηκαν ποτέ και θέλουν να σώσουν αυτούς που εργάζονται!

Μετά την δημιουργία των 13 Διοικητικών Περιφερειών και τους 325 Δήμους στην ελληνική επικράτεια που προέκυψαν μετά την εφαρμογή αυτοδιοικητικών νομοσχεδίων είχαν ως αποτέλεσμα την διοικητική αποκέντρωση του Κράτους. Μετά από αυτά θα έπρεπε να ακολουθήσει και μείωση των βουλευτών από 300 σε 150. Ο ρόλος των βουλευτών έχει χαλαρώσει καθώς οι αρμοδιοτητές τους έχουν ελαττωθεί.

Αυτά που έχουν αυξηθεί είναι οι παρουσίες τους σε γιορτές και πανηγύρια.

Ας μην βιαστούν να με κατηγορήσουν οι αγαπητοί κατά άλλα βουλευτές για αυτά που ανέφερα, διότι οι ίδιοι προκαλούν με το θέαμα που εμφανίζει το Κοινοβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του. Η εικόνα είναι συχνή και απαράδεκτη να παρευρίσκονται 10 ή 15 από τους 300 βουλευτές κατά την διάρκεια συνεδριάσεων. Εδώ θα πρότεινα την καθιέρωση βουλευτικού απουσιολόγιου! Σε όσους δεν παρευρίσκονται να γίνεται περικοπή μισθού και να καθιερωθεί μέχρι και όριο απουσιών που όποιος το ξεπερνά να εκπίπτει του βουλευτικού του αξιώματος. Δεν λέω τίποτα παράλογο. Λέω αυτό που ισχύει για κάθε εργαζόμενο, αυτό που ισχύει για κάθε φοιτητή και μαθητή.

Επίσης θα πρέπει στο site της Βουλής να καταχωρούνται όλα αυτά καθώς και το κοινοβουλευτικό έργο του κάθε βουλευτή ώστε στο τέλος της τετραετούς θητείας του να γίνεται απολογισμός πεπραγμένων. Αυτό θα ήταν χρήσιμο σε κάθε ψηφοφόρο ανά πάσα στιγμή αλλά πηγαίνοντας και προς την κάλπη να αξιολογεί και να επιλέγει έχοντας κριτήρια. Επίσης αυτό θα δημιουργούσε και εντατικοποίηση πεπραγμένων για κάθε βουλευτή.

ΥΓ.1 Οι μεταγραφές μεταξύ των κομμάτων δίνουν και παίρνουν! Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό και γίνονται μεταγραφές. Στην πολιτική γίνονται μεταγραφές και μας «παραμυθιάζουν» ότι δεν είναι επάγγελμα για κάποιους!

ΥΓ.2 Θαυμάστε παρακάτω την αντιστοιχία πληθυσμού και υπουργών!