Παρά το χαμηλό κόστος στο χωράφι, οι καταναλωτές τα αγοράζουν σε πολλαπλάσιες τιμές, με τους μεσάζοντες και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ακρίβεια.
Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026 10:15
Από το χωράφι στο ράφι: Φθηνά τα προϊόντα στην παραγωγή, πανάκριβα για τον καταναλωτήΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Μεγάλη είναι η απόσταση ανάμεσα στις τιμές που πωλούνται τα αγροτικά προϊόντα από τους παραγωγούς και σε εκείνες που φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων.
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