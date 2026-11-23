Μεγάλη είναι η απόσταση ανάμεσα στις τιμές που πωλούνται τα αγροτικά προϊόντα από τους παραγωγούς και σε εκείνες που φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων.

Παρά το χαμηλό κόστος στο χωράφι, οι καταναλωτές τα αγοράζουν σε πολλαπλάσιες τιμές, με τους μεσάζοντες και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ακρίβεια.