Ένα φρικτό περιστατικό σημειώθηκε στη Λαμία, με έναν 58χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός στο σπίτι του, με τη σορό του να κατασπαράσσεται από τα 6 σκυλιά του.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε στην οδό Παπασιοπούλου νωρίς το βράδυ της Κυριακής, αφού οι συγγενείς του άνδρα τον αναζητούσαν με αγωνία. O άτυχος άντρας πρέπει να ήταν νεκρός τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες καθώς τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ήταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το τραγικό είναι ότι εντός του σπιτιού βρισκόντουσαν και 6 σκυλιά εκ των οποίων τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα.

Τα ζώα φαίνεται ότι μετά τη μεγάλη περίοδο που έμειναν νηστικά τον δάγκωσαν σε πολλά σημεία του σώματος, στο λαιμό και στο πρόσωπό του.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν από τους συγγενείς, που όμως δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το χώρο εξαιτίας των σκυλιών.

Αναζητήθηκε η λύση από την Πυροσβεστική, τα στελέχη της οποίας επίσης δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο λόγω των σκυλιών.

Επόμενη λύση ήταν να κληθεί ειδικός εκπαιδευτής σκύλων για να μπορέσει να ηρεμήσει τα ζώα και να μπορέσουν να πάρουν τον άτυχο άντρα.

Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση απομάκρυνσης των έξι σκυλιών. Τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα ναρκώθηκαν για να μεταφερθούν στο κυνοκομείο, μαζί με τα άλλα τέσσερα μικρότερα. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου του άνδρα.

Πηγή: skai.gr