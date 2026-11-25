Με το βλέμμα στραμμένο στις εκπτωτικές δράσεις της Black Friday την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και της Cyber Monday τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) υπενθυμίζει το πλαίσιο κανόνων που διέπει τις προσφορές, καθώς και τα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το ΕΒΕΠ καλεί τις επιχειρήσεις να αναγράφουν με απόλυτη διαφάνεια την τιμή αναφοράς, τη διαθεσιμότητα και τους όρους κάθε προσφοράς, ελέγχοντας πρώτα αν το διαφημιζόμενο ποσοστό έκπτωσης επιβεβαιώνεται από το ιστορικό τιμών τους. Παράλληλα, συστήνει στους καταναλωτές να συγκρίνουν από τώρα την τελική τιμή του προϊόντος που τους ενδιαφέρει -συνυπολογίζοντας και τα έξοδα αποστολής- και να ελέγχουν πριν από την πληρωμή την ταυτότητα του πωλητή, τον χρόνο παράδοσης και την πολιτική επιστροφών. Αναλυτικά:

Τι να προσέξουν οι έμποροι:

1.Υπολογίστε σωστά την έκπτωση. Όταν ανακοινώνετε μείωση τιμής, κατά κανόνα αναγράφετε ως τιμή αναφοράς τη χαμηλότερη τιμή στην οποία εσείς προσφέρατε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες. Κρατήστε το ιστορικό τιμής ανά κωδικό και ελέγξτε ότι η διαφήμιση, η ετικέτα και το ταμείο συμφωνούν.

2.Πείτε με σαφήνεια ποια είδη αφορά η προσφορά. Αν γράφετε «έως −50%», ο πελάτης πρέπει να μπορεί εύκολα να εντοπίσει ποια προϊόντα έχουν αυτή την έκπτωση. Ελέγξτε το απόθεμα πριν ξεκινήσει η καμπάνια και χρησιμοποιήστε ενδείξεις όπως «τελευταία τεμάχια» ή «λήγει σήμερα» μόνο όταν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

3.Δώστε το πλήρες κόστος και ρεαλιστικό χρόνο παράδοσης. Ειδικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δείξτε πριν από την πληρωμή τα μεταφορικά, τυχόν χρέωση αντικαταβολής και τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. Για μια μικρή επιχείρηση, αξίζει επίσης να υπολογίσει τι περιθώριο κέρδους απομένει μετά την έκπτωση, τα έξοδα αποστολής που αναλαμβάνει και τις προμήθειες πληρωμής.

4.Εξηγήστε τι ισχύει μετά την πώληση. Στο φυσικό κατάστημα, η αλλαγή ενός μη ελαττωματικού προϊόντος επειδή ο πελάτης άλλαξε γνώμη εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης. Στις ηλεκτρονικές αγορές από επαγγελματία ισχύει κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης. Και στα δύο κανάλια, τα εκπτωτικά είδη καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση για ελαττώματα ή έλλειψη συμφωνίας με την περιγραφή. Μια γενική πινακίδα «τα εκπτωτικά δεν επιστρέφονται» μπορεί επομένως να παραπλανήσει.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές:

1.Συγκρίνετε το ίδιο ακριβώς προϊόν. Σημειώστε από τώρα τον κωδικό μοντέλου, τη σημερινή τιμή και το ανώτατο ποσό που θέλετε να δαπανήσετε. Σε κινητά, υπολογιστές και οικιακές συσκευές, δύο σχεδόν ίδιες ονομασίες μπορεί να αφορούν διαφορετική χωρητικότητα, εξοπλισμό ή έκδοση.

2.Συγκρίνετε το τελικό ποσό σε ευρώ. Ένα προϊόν με επιπλέον τα μεταφορικά ίσως κοστίζει περισσότερο από το ίδιο με δωρεάν παράδοση. Αν επιλέξετε δόσεις, ελέγξτε το συνολικό πληρωτέο ποσό και τυχόν χρεώσεις.

3.Ελέγξτε ποιος σας πουλάει το προϊόν. Ιδίως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, εντοπίστε την επωνυμία του πωλητή, τα στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνση επιστροφής. Αν μια προσφορά φτάσει με SMS ή διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα, μπείτε στο κατάστημα από τη γνωστή διεύθυνσή του. Αποφύγετε κατάθεση σε προσωπικό λογαριασμό αγνώστου και μην κοινοποιείτε κωδικούς μιας χρήσης.

4.Κρατήστε απόδειξη και όρους προσφοράς. Αποθηκεύστε την περιγραφή του προϊόντος, την επιβεβαίωση παραγγελίας και την ημερομηνία παράδοσης. Αν αλλάξετε γνώμη για αγορά μέσω διαδικτύου, έχετε κατά κανόνα 14 ημέρες από την παραλαβή για να δηλώσετε υπαναχώρηση. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως τα εξατομικευμένα προϊόντα. Τα έξοδα επιστροφής μπορεί να βαρύνουν εσάς, εφόσον ο πωλητής σάς έχει ενημερώσει εκ των προτέρων.

Οι επιστροφές επιτρέπονται στη Black Friday και Cyber Monday. Η έκπτωση δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή. Το πότε ο έμπορος υποχρεούται να δεχτεί την επιστροφή εξαρτάται από τον τρόπο αγοράς και τον λόγο της επιστροφής. Επομένως, μια πινακίδα «Δεν γίνονται αλλαγές στα εκπτωτικά» μπορεί να αφορά την αλλαγή γνώμης για αγορά από φυσικό κατάστημα. Δεν καταργεί ούτε τη νόμιμη εγγύηση για ελαττωματικό προϊόν ούτε το δικαίωμα υπαναχώρησης όπου αυτό ισχύει.

Το Ε.Β.Ε.Π. καλεί εμπόρους και καταναλωτές να δώσουν την ίδια προσοχή στην τιμή, στους όρους παράδοσης και στην εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Η σαφής ενημέρωση πριν από την αγορά βοηθά τον καταναλωτή να αξιολογήσει την προσφορά και την επιχείρηση να αποφύγει πρόστιμα και διαφωνίες μετά την πώληση. Ο πίνακας του Ε.Β.Ε.Π.* συγκεντρώνει τις οδηγίες για εμπόρους και καταναλωτές σχετικά με τις εκπτώσεις, τις παραγγελίες, τις επιστροφές και τη νόμιμη εγγύηση σύμφωνα με τους κανόνες τιμολόγησης και τα δικαιώματα των καταναλωτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠΑΝ, Κώδικας Δεοντολογίας για ανακοινώσεις μείωσης της τιμής (ΦΕΚ Β΄ 1140/2025).