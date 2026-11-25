Στην αγορά οικοπέδου στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος, έναντι 25.000 ευρώ, προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας, με στόχο τη δημιουργία ενός μικρού πάρκου και παιδικής χαράς που θα καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Η σχετική εισήγηση προβλέπει την απευθείας αγορά ακινήτου συνολικής επιφάνειας 632,20 τετραγωνικών μέτρων, εντός του οικισμού Πλατέος. Στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα εμβαδού 89,68 τετραγωνικών μέτρων.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος, το οποίο, με απόφασή του το 2025, ζήτησε από τον Δήμο την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας χώρος αναψυχής και παιχνιδιού για τα παιδιά του χωριού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας είχε ήδη εγκρίνει ομόφωνα, στις 30 Ιουνίου 2026, την αναγκαιότητα αγοράς του ακινήτου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας παιδικής χαράς στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, η αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων έκρινε ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι το μοναδικό κατάλληλο για τον προβλεπόμενο σκοπό, προσδιορίζοντας την αξία αγοράς του στις 25.000 ευρώ. Στο ίδιο ποσό ανέρχεται και η οικονομική πρόταση του ιδιοκτήτη. Η διαδικασία είχε προηγουμένως καθυστερήσει λόγω δύο παλαιών υποθηκών που βάρυναν το ακίνητο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο, στις 17 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εξάλειψή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η απόκτηση του οικοπέδου αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου κοινόχρηστου χώρου στο Πλατύ, με προοπτική να προσφέρει στα παιδιά και τις οικογένειες του χωριού έναν οργανωμένο χώρο παιχνιδιού και αναψυχής.