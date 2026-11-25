Η απόφαση αφορά ακίνητο συνολικής έκτασης 4.482,84 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται βόρεια της πίστας Motocross στα Γιαννιτσάνικα, σε περιοχή που κατά το παρελθόν χρησιμοποιούνταν για την απόθεση απορριμμάτων. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου γίνεται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη πέντε χρόνια, κατόπιν σχετικού αιτήματος του συλλόγου και νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το αίτημα είχε υποβληθεί από τον Σκοπευτικό Σύλλογο «Τα Γεωτρύπανα» στις 17 Ιουνίου 2026, με βασικό στόχο τη δημιουργία οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της σκοποβολής στην περιοχή.

Η σχετική διαδικασία είχε προηγουμένως λάβει τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, το οποίο με απόφασή του, στις 17 Νοεμβρίου, ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη παραχώρηση. Βάσει των όρων της σύμβασης, ο Σκοπευτικός Σύλλογος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαμόρφωση του χώρου και την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου για τις συγκεκριμένες εργασίες. Στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει το αίτημα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, διαμόρφωση αναχωμάτων προστασίας, τοποθέτηση υποστέγων στους χώρους διεξαγωγής των αγωνισμάτων, εγκατάσταση εμπορευματοκιβωτίων για λειτουργικές ανάγκες και δημιουργία υποδομών πρόσβασης και εξυπηρέτησης των αθλητών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας, με τον σύλλογο να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων και την εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών. Παράλληλα, όλες οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, λειτουργίας, ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον σύλλογο. Οποιαδήποτε παρέμβαση στον χώρο θα απαιτεί προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το ακίνητο όσο και οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν θα παραμείνουν στην κυριότητα του Δήμου Καλαμάτας, χωρίς να προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης του συλλόγου μετά τη λήξη της παραχώρησης.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Η δημιουργία του νέου σκοπευτηρίου φιλοδοξεί να ενισχύσει τις υποδομές αθλητικής σκοποβολής στη Μεσσηνία, προσφέροντας δυνατότητες προπόνησης, εκπαίδευσης και διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων.

Όπως επισημαίνεται στο αίτημα του συλλόγου, η λειτουργία μιας οργανωμένης εγκατάστασης μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση νέων αθλητών, στη φιλοξενία αγώνων και στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στην ευρύτερη περιοχή. Με την έγκριση της εισήγησης ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη συμβατική παραχώρηση του χώρου και την προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης του σκοπευτηρίου, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.