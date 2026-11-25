Η νέα συνάντηση θα γίνει σήμερα στις 6.30 μ.μ., στο Ραμόν Βιβλιοπωλείο Καφέ (Παυσανίου 2, Καλαμάτα). Θέμα της συζήτησης είναι «Κλιματική Κρίση και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Πόλεων», με προσκεκλημένο εισηγητή τον Δρ. Παναγιώτη Νάστο, Καθηγητή Κλιματολογίας και Διευθυντή του Εργαστηρίου Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γιατί η ζέστη γίνεται πιο έντονη σε ορισμένα σημεία της πόλης; Τι ρόλο παίζουν τα υλικά, το πράσινο και η κυκλοφορία του αέρα; Ποιες αλλαγές μπορούν να κάνουν τις καθημερινές μας διαδρομές και τους δημόσιους χώρους πιο δροσερούς και ευχάριστους; Με αφετηρία αυτά τα ερωτήματα, η συζήτηση θα αναδείξει πώς ο βιοκλιματικός σχεδιασμός μπορεί να βελτιώσει την καθημερινή ζωή στην πόλη. Μέσα από παραδείγματα σκίασης, φύτευσης και επιλογής υλικών για δρόμους, πλατείες και κτίρια, θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε τη ζέστη και να κάνουμε τις γειτονιές μας πιο βιώσιμες, δροσερές και ανθρώπινες.

Ο φετινός κύκλος café-NEO είναι αφιερωμένος στην ατμόσφαιρα και την κλιματική κρίση. Μέσα από συναντήσεις με επιστήμονες, σε έναν φιλικό χώρο και με γλώσσα προσιτή σε όλους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα, να ανταλλάξει απόψεις και να συζητήσει πώς η επιστημονική γνώση συνδέεται με την καθημερινή ζωή. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο.