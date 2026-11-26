Τριάντα πέντε χρόνια παρουσίας και δράσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συμπληρώνει φέτος το WWF Ελλάς, έχοντας υλοποιήσει 320 περιβαλλοντικά προγράμματα, περισσότερες από 200 εθελοντικές δράσεις και εκατοντάδες νομικές και διοικητικές παρεμβάσεις.

Με αφορμή την επέτειο, η περιβαλλοντική οργάνωση παρουσιάζει τον απολογισμό του έργου της και ανοίγει τις πόρτες των γραφείων της στο κοινό, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2026.

Αν και η επίσημη σύσταση του WWF Ελλάς πραγματοποιήθηκε το 1991, η δράση του στη χώρα ξεκίνησε το 1969, με παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του δάσους της Καισαριανής στον Υμηττό και, στη συνέχεια, με την ενίσχυση των δράσεων προστασίας στις Πρέσπες και τη Δαδιά Έβρου.

Στα σημαντικότερα ορόσημα της διαδρομής του περιλαμβάνονται η συμβολή στη δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, η προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα στα Σεκάνια Ζακύνθου, η δημιουργία του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών, η αποτροπή κατασκευής έξι λιθανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και η συμβολή στη θέσπιση του πρώτου νόμου για τη βιοποικιλότητα το 2011 και του πρώτου εθνικού κλιματικού νόμου το 2022.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων και στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Κατά την περίοδο 2022-2026, μέσω του προγράμματος υποστήριξης εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό 2.888 εθελοντές από 71 ομάδες σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε μια παραλία», έχουν καταγραφεί 495.637 απορρίμματα σε 268 παραλίες, με τη συμμετοχή 182 εθελοντικών ομάδων. Στις σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις συγκαταλέγεται και η θεσμική κατοχύρωση της πλήρους προστασίας της Γυάρου, τον Απρίλιο του 2026, έπειτα από 13 χρόνια έρευνας και συνεργασίας με περισσότερους από 50 φορείς.

«Η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων δείχνει ότι η αλλαγή είναι εφικτή όταν η γνώση, η συνεργασία, η επιμονή και το θάρρος συναντιούνται γύρω από έναν κοινό σκοπό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας απέναντι στην κλιματική και περιβαλλοντική κρίση.

Στο πλαίσιο της επετείου, η οργάνωση διοργανώνει το «WWF Open Panda Home», στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 19:00, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα ξενάγησης στο βιοκλιματικό κτίριο των γραφείων της και ενημέρωσης για τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις μελλοντικές δράσεις της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας https://WWFGreeceOpenDays.eventbrite.com.

ΑΠΕ-ΜΠΕ