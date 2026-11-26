Η πορεία του έργου τέθηκε στη συζήτηση με αφορμή τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, σχολιάζοντας πρόσφατες καταγγελίες του αναδόχου για το Πάρκο Ελιάς, ρώτησε τι πρόκειται να γίνει με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς τα δύο έργα έχουν τον ίδιο ανάδοχο. Απαντώντας, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε ότι ο Δήμος προσπάθησε να στηρίξει την εκτέλεση του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Πράσινο Ταμείο.

Όπως εξήγησε, η συνήθης διαδικασία είναι να αξιοποιούνται πρώτα τα κονδύλια του Ταμείου και στη συνέχεια ο Δήμος να καλύπτει το υπόλοιπο της δαπάνης.

Στην περίπτωση του Πάρκου Ελιάς, ο Δήμος κάλυπτε ενδιάμεσα τις πληρωμές με δικούς του πόρους, ώστε να συνεχίζονται οι εργασίες. Τα ποσά αυτά αναπληρώνονταν με την εκταμίευση της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.

Ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η πρακτική αυτή δεν απέδωσε και δήλωσε πως ο Δήμος θα προχωρήσει στην οριστική διάλυση της σύμβασης, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί με διαφορετικό τρόπο.