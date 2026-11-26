Στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας συζητήθηκε η εισήγηση για την τριετή προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού.

Το σχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση από τον Δήμο ύψους 159.000 ευρώ τον χρόνο, με το συνολικό ποσό για την περίοδο 2027–2029 να ανέρχεται σε 477.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας χρηματοδότησης, 130.000 ευρώ, προορίζεται για τη συντήρηση και τις επισκευές του κτιρίου.

Στις προγραμματισμένες εργασίες περιλαμβάνονται η συντήρηση των ανελκυστήρων και οι έλεγχοι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενόψει του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Τα υπόλοιπα 29.000 ευρώ αφορούν τη θέρμανση, την καθαριότητα, τη φύλαξη και άλλα λειτουργικά έξοδα.

Η σύμβαση αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και αφήνει εκτός του αντικειμένου της τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Τα έσοδα από τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες πηγές χρηματοδότησης, μαζί με ευρωπαϊκά προγράμματα, δωρεές και χορηγίες.

Κατά τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισήμανε ότι η συντήρηση των εσωτερικών χώρων του Μεγάρου γίνεται όλο και πιο αναγκαία με την πάροδο των χρόνων. Σε αυτή την ανάγκη απέδωσε την περσινή αύξηση του προϋπολογισμού, ενώ χαρακτήρισε περιορισμένα τα έσοδα από τις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στον χώρο.