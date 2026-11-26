Μπορεί ο πολιτισμός να αλλάξει το μέλλον μιας πόλης; Με αυτό το ερώτημα ως κοινό σημείο αναφοράς, εκπρόσωποι της ελληνικής αυτοδιοίκησης και επαγγελματίες του πολιτισμού συναντήθηκαν στη Λάρνακα της Κύπρου, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μοιραστούν ιδέες και να διερευνήσουν νέες προοπτικές πολιτιστικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στην πενθήμερη μαθησιακή κινητικότητα «Ο πολιτισμός ως μηχανισμός ανάπτυξης των πόλεων», που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, εκπροσωπούμενος από τον αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλη Παπαευσταθίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη MENTOR in Culture, με οργανισμό υποδοχής τη Larnaka 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030, και τη συμμετοχή 41 εκπαιδευομένων από 20 Δήμους και 6 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εγκεκριμένου σχεδίου Erasmus+, με τα έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής να καλύπτονται από το σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κατά την έναρξη του προγράμματος, τους συμμετέχοντες υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Λάρνακας και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Larnaka 2030, Ανδρέας Βύρας, ο πρόεδρος του Δ.Σ., Ντίνος Λευκαρίτης, η καλλιτεχνική διευθύντρια, Κέλλυ Διαπούλη, μέλη της διοίκησης του οργανισμού και εκπρόσωποι όμορων Δήμων της επαρχίας. Μέσα από τις εισηγήσεις της Κέλλυς Διαπούλη και του ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της MENTOR in Culture, Πάνου Γκιόκα, παρουσιάστηκαν η μεθοδολογία διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής στρατηγικής, η χαρτογράφηση του πολιτιστικού οικοσυστήματος, η ανάπτυξη βιώσιμων πολιτιστικών υποδομών και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα Erasmus+, Creative Europe και CERV.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή εμπειριών από προηγούμενες διεκδικήσεις του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, στα σημαντικά οφέλη που αποκομίζουν οι υποψήφιες πόλεις, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, αλλά και στις οργανωτικές, διοικητικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπαευσταθίου είχε την ευκαιρία να μεταφέρει την εμπειρία της Καλαμάτας από τη διεκδίκηση του τίτλου για το 2021, όταν η πόλη είχε προκριθεί στην τελική φάση της διαδικασίας επιλογής. Συζητήθηκαν η σημαντική παρακαταθήκη της προσπάθειας KALAMATA:21, τα οφέλη και οι δυσκολίες του εγχειρήματος, η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η ανάγκη διατήρησης της δυναμικής του πολιτιστικού σχεδιασμού πέρα από τα χρονικά όρια μιας υποψηφιότητας.

Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης κινητικότητας, οι συμμετέχοντες γνώρισαν από κοντά πολιτιστικές υποδομές, μουσεία, ιστορικές γειτονιές και δημιουργικές πρωτοβουλίες, συναντώντας καλλιτέχνες, κατοίκους και ανθρώπους του πολιτισμού. Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε το φεστιβάλ «Συνοικισμός ’26», στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίων Αναργύρων ΙΙ, όπου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MedSEA, οκτώ καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες συνεργάστηκαν με τους κατοίκους, αντλώντας έμπνευση από τις προσωπικές τους ιστορίες, τη συλλογική μνήμη και την καθημερινή ζωή.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν επίσης το εργαστήριο «Making Ideas Take Flight», με τη Nan van Houte, για την παρουσίαση, τη χρηματοδότηση και τη διεθνή προοπτική πολιτιστικών προτάσεων, ενώ επισκέφθηκαν την ιστορική γειτονιά του Άη Γιάννη, όπου ο εικαστικός και επιμελητής Αντώνης Τζιαρρίδης και η ηθοποιός Λουκία Μουσουλιώτη ανέδειξαν τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την τοπική ταυτότητα και την αναζωογόνηση των γειτονιών. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επισκέψεις στο Μουσείο Πιερίδη, στο Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής στα Λιβάδια και στο Μουσείο Μέλισσας και Κεντήματος στην Κάτω Δρυ, με αντικείμενο τη βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προσβασιμότητα και τη διατήρηση της τοπικής γνώσης.