Το ζήτημα της προμήθειας των φυσικών χριστουγεννιάτικων ελάτων, τα οποία φέτος έφτασαν στην Καλαμάτα από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και όχι από τον Ταΰγετο, όπως συνέβαινε τα δύο τελευταία χρόνια, έθεσε η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Ευγενία Κούβελα στο ΔΣ της Φάρις.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για το κόστος των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Η κα. Κούβελα υπενθύμισε τις περσινές αναφορές του δημάρχου, σύμφωνα με τις οποίες η Καλαμάτα διέθετε το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο, θέτοντας το ερώτημα τι άλλαξε φέτος και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η προμήθεια των ελάτων από διαφορετική περιοχή.

Απαντώντας, ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, προχώρησε σε σύγκριση του περσινού δέντρου που τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία με το φετινό, παρουσιάζοντας μάλιστα και σχετικό φωτογραφικό υλικό. Όπως υποστήριξε, καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή προμηθευτή έπαιξε η ποιότητα των ελάτων που παραλήφθηκαν την προηγούμενη χρονιά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περσινό χριστουγεννιάτικο δέντρο της κεντρικής πλατείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο έλατο, που προερχόταν από τον Ταΰγετο, παραλήφθηκε σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, γεγονός που κατέστησε αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις και δαπάνες για τον καλλωπισμό και τον εμπλουτισμό του, προκειμένου να αποκτήσει την επιθυμητή εικόνα.

Αντίθετα, όπως εξήγησε, τα φετινά δέντρα προέρχονται από φυτώριο με βάση τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιούνται εργασίες περιποίησης τρεις φορές τον χρόνο, ώστε τα έλατα να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Επισήμανε ακόμα ότι στον Ταΰγετο δεν υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία φροντίδας, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι και το κόστος μεταφοράς των δέντρων από το βουνό.

Ο κ. Δρούγας υποστήριξε ότι, συνυπολογίζοντας τις πρόσθετες περσινές εργασίες και τα μεταφορικά έξοδα, το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα της φετινής προμήθειας κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς, παρά την αλλαγή προμηθευτή.

Όπως ανέφερε, φέτος παραλήφθηκαν 33 έλατα για τις γειτονιές της Καλαμάτας και τα πεδινά χωριά, επιπλέον των μεγάλων δέντρων που τοποθετήθηκαν στην κεντρική πλατεία, στο ιστορικό κέντρο και στο λιμάνι. Μάλιστα, σημείωσε ότι η προμηθεύτρια επιχείρηση προσέφερε και ορισμένα δέντρα ως δώρο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συνθήκες μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι όλα τα έλατα παραδόθηκαν προστατευμένα με δίχτυ, χωρίς να υποστούν φθορές.

Από τη διοίκηση της «Φάρις» τονίστηκε, παράλληλα, ότι για το περσινό χριστουγεννιάτικο έλατο επιστρατεύτηκε μηχανικός, ο οποίος εκπόνησε μελέτη στατικής επάρκειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της κατασκευής και η ασφάλειά της ακόμη και σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, λόγω μεγέθους.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της εκδήλωσης φωταγώγησης, ο πρόεδρος της «Φάρις» απάντησε στις επισημάνσεις της κα. Κούβελα, υποστηρίζοντας ότι το κόστος κινείται σε λογικά επίπεδα σε συνάρτηση με την έρευνα που έγινε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η συνολική δαπάνη για τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς και την παραγωγή της εκδήλωσης ανήλθε περίπου στις 13.000 ευρώ, διευκρινίζοντας ότι το ποσό αυτό είχε αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ο κ. Δρούγας στάθηκε στις ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απαιτήσεις που διατυπώνονται πλέον από καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναζήτηση καλλιτεχνικών σχημάτων για το Καλαματιανό Καρναβάλι του 2027. Όπως αποκάλυψε, στο πλαίσιο των σχετικών επαφών έχουν κατατεθεί προτάσεις με αμοιβές που φτάνουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ.