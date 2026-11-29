Ο επισκέπτης που φτάνει στην Καλαμάτα έχει διαλέξει πού θα περάσει πέντε ή δέκα από τις πιο πολύτιμες ημέρες της χρονιάς του. Τι θυμάται όταν φεύγει; Για τον Ανδρέα Ζαγάκο, η απάντηση βρίσκεται συχνά σε μια διαδρομή με ταξί, σε ένα τραπέζι ή σε μια κουβέντα στην υποδοχή του ξενοδοχείου. Εκεί, όπως μας είπε, κρίνεται σε μεγάλο βαθμό η φιλοξενία ενός τόπου.

Ο συνιδρυτής του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας μίλησε στην «Ε» με αφορμή την 11η διοργάνωση, που ξεκινά τη Δευτέρα στο συνεδριακό κέντρο του Elite City Resort. Με σύνθημα «Spotlight» και δωρεάν συμμετοχή, το φετινό τριήμερο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εισηγήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, εργαστήρια τοπικής γαστρονομίας και ημέρα καριέρας για όσους αναζητούν δουλειά την επόμενη τουριστική σεζόν.

Πριν από δώδεκα χρόνια, όταν ο ίδιος και ο Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος συζητούσαν την ιδέα ενός σεμιναρίου, εκείνο που τους απασχολούσε ήταν η κατάρτιση των εργαζομένων της πρώτης γραμμής στον τουρισμό και στον επισιτισμό. Για να εξηγήσει πόσο ευρύς είναι αυτός ο κύκλος, ο κ. Ζαγάκος έφερε στη συζήτηση τον οδηγό του ταξί, τον έμπορο και τον άνθρωπο στο μίνι μάρκετ. Όλοι τους, όπως επισήμανε, επηρεάζουν την εμπειρία του επισκέπτη.

Κατά τον ίδιο, κάθε εργαζόμενος στον τουρισμό χρειάζεται βασική εκπαίδευση στο αντικείμενό του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του και να εκπροσωπεί επαρκώς την επιχείρησή του, τον εαυτό του και τον τόπο του.

Για το πρώτο σεμινάριο είχαν σχεδιάσει πέντε ή έξι εισηγήσεις και υπολόγιζαν ότι θα ανταποκρίνονταν 50 με 60 άνθρωποι. Η προσέλευση έδειξε από την αρχή ότι η ανάγκη ήταν μεγαλύτερη. Έκτοτε, όπως μας ανέφερε, χιλιάδες άνθρωποι έχουν περάσει από τις δέκα διοργανώσεις στην Καλαμάτα και ακόμη περισσότεροι έχουν συμμετάσχει στις δράσεις που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια εκτός πόλης.

Από τα πρώτα χρόνια θυμάται ιδιαίτερα τις βεβαιώσεις παρακολούθησης. Όταν ο ίδιος και ο Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος έδιναν τις πρώτες βεβαιώσεις, δεν φαντάζονταν, όπως μας είπε, ότι μια απλή βεβαίωση για ένα τριήμερο σεμινάριο θα μετρούσε για έναν εργοδότη που προσλάμβανε κάποιον για τη σεζόν.

Στη συνέχεια αναγνώρισε τη συμβολή των σχολών του υπουργείου Τουρισμού και των ιδιωτικών σχολών στην κατάρτιση των εργαζομένων του κλάδου. Αναφέρθηκε επίσης στη ΣΑΕΚ Τουρισμού στο Άργος.

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο Σχολείο αποδίδει κυρίως τη δυνατότητα να κινητοποιήσει ανθρώπους που είχαν ήδη μπει στη δουλειά χωρίς αντίστοιχες σπουδές. Μια εισήγηση μισής ώρας, εξήγησε, μπορεί να δώσει σε κάποιον την αφορμή να καταλάβει τι χρειάζεται να μάθει στη συνέχεια, είτε δουλεύει στην υποδοχή είτε στην κουζίνα είτε στο σέρβις. Η επιμόρφωση, πρόσθεσε, βοηθά τον εργαζόμενο να γίνει πιο αποδοτικός στη δουλειά του και μπορεί να έχει οικονομικό αντίκρισμα και για την επιχείρηση.

Το Σχολείο επιστρέφει έπειτα από δύο χρόνια και η πρόθεση των ιδρυτών είναι να καθιερωθεί η διοργάνωση ανά διετία. Ο κ. Ζαγάκος εξέφρασε την επιθυμία να βρεθούν νεότεροι άνθρωποι που θα θελήσουν να το συνεχίσουν. Η επιδίωξη, όπως επισήμανε, παραμένει να αποκτήσει κάθε εργαζόμενος μια βασική κατάρτιση στο αντικείμενό του, είτε έχει ήδη σπουδάσει στον τουρισμό είτε έχει μάθει τη δουλειά στην πράξη.

Στο φετινό πρόγραμμα σημαντικό χώρο καταλαμβάνουν οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, που έχουν ήδη περάσει σε καθημερινές δουλειές του κλάδου, από τις τουριστικές κρατήσεις μέχρι τη σύνταξη του καταλόγου μιας ταβέρνας. Οι σχετικές εισηγήσεις, όπως μας μετέφερε, θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να καταλάβουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία στην επιχείρηση όπου εργάζονται. Η τρίτη ημέρα είναι αφιερωμένη στη γαστρονομία. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη, η μεσογειακή διατροφή θα παρουσιαστεί μέσα από την τοπική κουζίνα, με ειδική αναφορά στην Κορώνη και στον ρόλο της ως πρέσβειρας της μεσογειακής διατροφής. Το βάρος θα δοθεί στα εργαστήρια, όπου οι συμμετέχοντες θα δουν στην πράξη πώς αξιοποιούνται τα τοπικά προϊόντα, τα κρασιά και το ελαιόλαδο.

Για όσους σκέφτονται να εργαστούν την επόμενη σεζόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ημέρα καριέρας. Σύμφωνα με τον κ. Ζαγάκο, 20 μεγάλες ξενοδοχειακές εταιρείες θα συγκεντρώσουν βιογραφικά και θα κάνουν συνεντεύξεις για θέσεις σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Αρκετοί συμμετέχοντες μάλιστα, έρχονται από άλλες πόλεις. Η δωρεάν συμμετοχή, η δυνατότητα να περάσουν λίγες ημέρες στην Καλαμάτα και οι επαφές που μπορούν να κάνουν στον χώρο τους λειτουργούν ως κίνητρο. Με βάση τους περίπου 600 έως 700 συμμετέχοντες του 2024, ο ίδιος εκτίμησε ότι φέτος η προσέλευση θα κινηθεί σε ανάλογα επίπεδα. Υπήρξαν χρονιές που οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους χίλιους. Η διαφορά στην προσέλευση, όπως ανέφερε, αξίζει να διερευνηθεί. Περισσότερο, όμως, τον προβληματίζει το γεγονός ότι, όπως εκτιμά, λιγότεροι νέοι επιλέγουν σήμερα να σπουδάσουν τουριστικά και να εργαστούν στον κλάδο. Η τάση αυτή τον ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης δυσκολεύονται ήδη να βρουν προσωπικό.

Για τον ίδιο, αυτή είναι μια προειδοποίηση για τον κλάδο. Η συζήτηση για το ποιοι θα δουλέψουν αύριο στην υποδοχή ενός ξενοδοχείου ή στο σέρβις ενός εστιατορίου αφορά, όπως τόνισε, πρώτα τους εργοδότες, από τις μεγάλες αλυσίδες μέχρι τις μικρές επιχειρήσεις.

ΤΙ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Στην κουβέντα για τις δεξιότητες, ο κ. Ζαγάκος ξεκίνησε από τα καθημερινά πράγματα. Θεωρεί αυτονόητο ότι ο μάγειρας πρέπει να μαγειρεύει καλά, ο μπαρίστα να φτιάχνει καλό καφέ και ο εργαζόμενος στην υποδοχή να μπορεί να συνεννοηθεί σε μια ξένη γλώσσα. Επέμεινε ωστόσο στην ικανότητα του επαγγελματία να καταλαβαίνει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Αυτό, όπως είπε, φαίνεται ακόμη και στο πώς θα χαιρετήσει κάποιον που μόλις έφτασε ή στο πώς θα του μιλήσει όταν χρειαστεί τη βοήθειά του. «Δεν θα τη σώσει τη φιλοξενία το AI, απλά θα τη βοηθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος θα ήθελε να βλέπει περισσότερους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στο Σχολείο. Ένας μικρός ξενοδόχος ή εστιάτορας χρειάζεται, όπως είπε, να εκπαιδεύεται μαζί με το προσωπικό του, ώστε να παρακολουθεί τις αλλαγές και να μπορεί να καθοδηγεί την ομάδα του. Ο ιδιοκτήτης που μένει πίσω στην επιμόρφωση, πρόσθεσε, μπορεί να βρεθεί στη θέση να έχει προσωπικό καλύτερα καταρτισμένο από τον ίδιο. Βλέπει, όπως είπε, νέους σε ξενοδοχεία και στην εστίαση που κάνουν ορισμένες δουλειές καλύτερα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Συχνά έχουν κατάρτιση, εμπειρία από τη δουλειά και μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία. Μπορούν έτσι, επισήμανε, να γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές των μεγαλύτερων, ακόμη και όταν εκείνοι δυσκολεύονται να δεχτούν ότι έχουν κάτι να μάθουν από έναν νεότερο συνάδελφο.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ζαγάκος απέδωσε την καθιέρωση της πρωτοβουλίας στη στήριξη των επιχειρήσεων της πόλης, με πρώτο το Elite, που παραχωρεί δωρεάν τον χώρο.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Όταν φάνηκε στην πράξη ότι το εγχείρημα είχε ανταπόκριση, άρχισαν να έρχονται αιτήματα και από άλλες περιοχές. Η συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ έτσι οδήγησε στη δημιουργία του Σχολείου Τουρισμού OnTour, με δύο ή τρεις διοργανώσεις τον χρόνο σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ακόμη και σήμερα, οι υπεύθυνοι του Σχολείου Τουρισμού δέχονται τηλεφωνήματα από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο, ενώ ενδεικτικό είναι πως σε αρκετές περιπτώσεις μοιράστηκαν την εμπειρία τους και οι ενδιαφερόμενοι προχώρησαν σε δικές τους ημερίδες τουριστικής εκπαίδευσης.

Ο ίδιος, στάθηκε ιδιαίτερα στους εισηγητές που συμμετέχουν χωρίς αμοιβή. Εκατοντάδες επαγγελματίες έχουν περάσει από το Σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι, σημείωσε, έρχονται από την Αθήνα πληρώνοντας οι ίδιοι τη βενζίνη τους, επειδή πιστεύουν στην αξία της κατάρτισης. Υπολόγισε δε, ότι, αν καταβαλλόταν έστω μια ελάχιστη αμοιβή στους περίπου 40 εισηγητές μιας διοργάνωσης, μαζί με τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, το κόστος θα μπορούσε να φτάσει τις 50.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, εξήγησε, θα χρειαζόταν εισιτήριο. Για τους διοργανωτές ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η δωρεάν συμμετοχή αποτελεί δέσμευση και για το μέλλον.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

Για τα επόμενα χρόνια, ο κ. Ζαγάκος βλέπει περιθώριο για εξειδικευμένες ημερίδες, αφιερωμένες, για παράδειγμα, στην ξενοδοχία ή σε ένα συγκεκριμένο θέμα της εστίασης. Τη στρατηγική του τουρισμού τη θεωρεί πεδίο ευθύνης των αρμόδιων φορέων, από την αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση μέχρι τις ενώσεις ξενοδόχων και τους επαγγελματικούς συλλόγους. Για το ίδιο το Σχολείο, το ζητούμενο είναι να δουν ξανά οι νέοι τον τουρισμό ως χώρο στον οποίο μπορούν να κάνουν καριέρα. Αναγνώρισε ότι οι χαμηλές αμοιβές και οι απλήρωτες υπερωρίες παραμένουν προβλήματα, όμως εκτίμησε ότι οι συνθήκες βελτιώνονται σταδιακά, όσο διεκδικούνται λύσεις.

Στη Μεσσηνία και τη νότια Πελοπόννησο, κατά την εκτίμησή του, η τουριστική ανάπτυξη βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Βλέπει την Costa Navarino ως την αφετηρία μιας διαδρομής και συνδέει τις προοπτικές της περιοχής με τους οδικούς άξονες, τις νέες επενδύσεις και την αναβάθμιση του Αεροδρομίου. Εκεί τοποθετεί και τον ρόλο του Σχολείου. Να βοηθήσει έναν νέο που σκέφτεται να δουλέψει στον τουρισμό να καταλάβει ποιες επιλογές έχει και τι χρειάζεται να μάθει για να τις διεκδικήσει.