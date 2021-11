Σύμβαση EBRD με Ταμείο Ανάκαμψης - Σκυλακάκης: Στόχος η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ

Η σύμβαση αφορά στο σκέλος των δανείων, που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή έως σήμερα, εννέα τραπεζικά ιδρύματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πέραν της EBRD, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας, καθώς και τρεις μη συστημικές.

Η σύμβαση που υπεγράφη, αφορά την αξιοποίηση ποσού, που μπορεί να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεπάγεται, παράλληλα, αντίστοιχου ύψους χρηματοδοτήσεις από την EBRD και ίδια κεφάλαια των ιδιωτών επενδυτών.

Τη σχετική σύμβαση υπέγραψαν η director και regional head of Greece & Cyprus της EBRD, Andreea Moraru και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και τη δημοσιονομική πολιτική, Θόδωρος Σκυλακάκης, παρουσία του διοικητή του Ταμείου, κ. Νίκου Μαντζούφα. Ο κ. Σκυλακάκης, δήλωσε σχετικά: «Με τη σύμβαση που υπογράψαμε, σήμερα, στοχεύουμε στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ».

