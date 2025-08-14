Νέο ρεκόρ για το Bitcoin: Ξεπέρασε τα 124.000 δολάρια

Το bitcoin έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό για κάποια ώρα σήμερα το πρωί, στις πρώτες συναλλαγές στις χρηματαγορές της Ασίας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον πήχη των 124.000 δολαρίων, χάρη στην άνοδο των αμερικανικών μετοχών, το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών και το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει πολύ ευνοϊκά τον τομέα αυτόν.