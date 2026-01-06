Ερώτηση ΠΑΣΟΚ για καταστροφή στην ελαιοπαραγωγή

Ο κ. Πουλάς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία καταγράφεται ήδη ως καταστροφική, όχι λόγω κάποιου «απρόβλεπτου φυσικού φαινομένου», αλλά εξαιτίας συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών, καθυστερήσεων και θεσμικών αδυναμιών, που οδήγησαν στην αποτυχία του προγράμματος δακοκτονίας, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του δάκου και του γλοιοσπορίου” και σημειώνει, μεταξύ άλλων: “Η πλειοψηφία των ελαιοπαραγωγών του Νομού Μεσσηνίας είδαν τη σοδειά τους να καταστρέφεται, την ποιότητα του ελαιολάδου να υποβαθμίζεται δραματικά και το εισόδημά τους να μηδενίζεται. Γιατί και οι μειωμένες ποσότητες ελαιόλάδου που παράγονται, παρουσιάζουν πολύ υψηλές οξύτητες και το ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται ως «βαρέου τύπου» για βιομηχανική χρήση με πολύ χαμηλές τιμές πώλησης. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει την ευθύνη της και, το κυριότερο, δεν προβλέπει καμία αποζημίωση μέσω του ΕΛΓΑ, αφήνοντας τους παραγωγούς απολύτως ακάλυπτους. Το πρόγραμμα δακοκτονίας στην Μεσσηνία ξεκίνησε με σοβαρή καθυστέρηση, χωρίς έγκαιρη παγιδοθεσία, χωρίς επαρκή στελέχωση γεωπόνων και εργατών, χωρίς ουσιαστική επιστημονική παρακολούθηση και χωρίς προσαρμογή στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της χρονιάς. Η ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό της δακοκτονίας ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο απέτυχε να εξασφαλίσει την έγκαιρη ενεργοποίηση των διαδικασιών και τη λειτουργική επάρκεια του προγράμματος. Η επιστημονική πραγματικότητα είναι απολύτως ξεκάθαρη και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης: η ανεξέλεγκτη προσβολή από τον δάκο λειτούργησε ως καταλύτης για την εκτεταμένη εξάπλωση του γλοιοσπορίου”.

Ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ ρωτάει τον αρμόδιο υπουργό:

“1. Που οφείλεται η μη έγκαιρη έναρξη και η αποδεδειγμένη αναποτελεσματικότητα του προγράμματος δακοκτονίας στη Μεσσηνία κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο; Τελικά γιατί απέτυχε το πρόγραμμα δακοκτονίας στην Μεσσηνία; 2. Αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι η ανεξέλεγκτη δράση του δάκου συνέβαλε καθοριστικά στην έκρηξη του γλοιοσπορίου και, αν ναι, γιατί επιχειρεί να αποσείσει τις ευθύνες της από αυτή την αλληλουχία γεγονότων; 3. Προτίθεται η κυβέρνηση να αλλάξει άμεσα το αναχρονιστικό και άδικο κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ, ώστε να προβλέπεται ρητά η αποζημίωση ζημιών από βιοτικούς παράγοντες και συνδυασμένες προσβολές, όταν αυτές λαμβάνουν χαρακτήρα γενικευμένης καταστροφής και οδηγούν σε απώλεια παραγωγής και εισοδήματος; 4. Ποια άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης θα ληφθούν για τους ελαιοπαραγωγούς της Μεσσηνίας που έχουν ήδη υποστεί πλήρη ή μερική απώλεια εισοδήματος; 5. Θα ενεργοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός de minimis ή άλλο ειδικό έκτακτο πλαίσιο στήριξης όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν για άλλες καλλιέργειες;