Μειοδότης για την ανάπλαση της πλατείας Κυπαρισσίας  

Ωστόσο καλείται να δώσει εξηγήσεις - πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που προτείνει για τις εργασίες του έργου, καθώς η προσφορά του θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις εργασίες που περιλαμβάνει το εν λόγω έργο. Συγκεκριμένα η προσφορά είναι με μέσο ποσοστό έκπτωσης 30,18%, η οποία εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.

Συνολικά υποβλήθηκαν 9 προσφορές από οικονομικούς φορείς.

Σύμφωνα με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, καλείται ο οικονομικός φορέας να υποβάλει εξηγήσεις - πληροφορίες για τις τιμές που προτείνει στην οικονομική προσφορά του, για τις εργασίες του έργου και πιο συγκεκριμένα για: α) Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής. Το κόστος των χρησιμοποιούμενων υλικών σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και την ποιότητά τους. β) Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου. γ) Την πρωτοτυπία του έργου που προτείνει ο προσφέρων. Σε περίπτωση εφαρμογής πρωτότυπων μεθόδων και πρακτικών στην κατασκευή και τη συνεπαγόμενη δυνατότητα μείωσης του κόστους του έργου, να επεξηγείται σε τι συνίσταται η πρωτοτυπία και η συμβατότητα αυτής με τα τεύχη της σύμβασης και πώς ενσωματώνεται στο σχέδιο υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αξιολογηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, σε συνεργασία με την επιτροπή διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και σε συνεννόηση με τον προσφέροντα και μετά από γνωμοδότησή τους προς τη Δημοτική Επιτροπή του δήμου θα ληφθεί απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα και ανάδειξή του ή όχι σε προσωρινό μειοδότη.

Κ.Μπ.