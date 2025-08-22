Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (Βίντεο)

Από το 2027 θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με επανυπολογισμό κάθε τρία χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, το όριο συνταξιοδότησης που σήμερα βρίσκεται στα 67 έτη, το 2030 θα αυξηθεί στα 68,5, ενώ η πρόωρη συνταξιοδότηση θα μεταφερθεί στα 63,5 έτη από 62 που ισχύει σήμερα.

Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών προβλέπει:

-το 2030 σύνταξη στα 68,

-το 2035 στα 69,

-το 2040 στα 70 έτη.

Ποιοι εξαιρούνται από τις αυξήσεις

Από τυχόν αυξήσεις στα όρια ηλικίας δεν επηρεάζονται:

-Όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31/12/2026,

-Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα επαγγέλματα,

-Οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω αναπηρίας,

-Οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας (επιζών σύζυγος και ορφανά τέκνα έως 24 ετών),

-Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα με 40 έτη ασφάλισης στα 62, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά μέχρι 31/12/2026.

