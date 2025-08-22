Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (Βίντεο)

Συγκεκριμένα, το όριο συνταξιοδότησης που σήμερα βρίσκεται στα 67 έτη, το 2030 θα αυξηθεί στα 68,5, ενώ η πρόωρη συνταξιοδότηση θα μεταφερθεί στα 63,5 έτη από 62 που ισχύει σήμερα.
Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών προβλέπει:
-το 2030 σύνταξη στα 68,
-το 2035 στα 69,
-το 2040 στα 70 έτη.
Ποιοι εξαιρούνται από τις αυξήσεις
Από τυχόν αυξήσεις στα όρια ηλικίας δεν επηρεάζονται:
-Όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως 31/12/2026,
-Οι ασφαλισμένοι στα βαρέα επαγγέλματα,
-Οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω αναπηρίας,
-Οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας (επιζών σύζυγος και ορφανά τέκνα έως 24 ετών),
-Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα με 40 έτη ασφάλισης στα 62, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα έτη αυτά μέχρι 31/12/2026.
