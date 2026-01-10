Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό της Φοινικούντας



Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας σήμερα Σάββατο το πρωί θα κληθούν να απολογηθούν συμπληρωματικά οι δύο 22χρονοι που ήταν οι πρώτοι που προφυλακίστηκαν, ο ένας ως ο φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως ο συνεργός του εγκλήματος.

Οι δύο νεαροί που βρίσκονται από την Πέμπτη στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, έπειτα από τη μεταγωγή τους από τις φυλακές Ναυπλίου, θα βρεθούν εκ νέου ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας και θα λάβουν γνώση για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Θεωρείται πάντως αρκετά πιθανό να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις συμπληρωματικές τους απολογίες.

Σύμφωνα με την ανακριτική έρευνα οι δύο 22χρονοι έχουν αλλάξει ρόλους ως προς τη συμμετοχή τους στο έγκλημα του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη.

Εκείνος που παραδόθηκε αυτοβούλως και ισχυρίστηκε πως κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, φέρεται να είναι εκείνος που μπήκε στο κάμπινγκ και πάτησε τη σκανδάλη, ενώ ο έτερος 22χρονος Ελληνοβρετανός εκτιμάται πως έμεινε έξω από το κάμπινγκ στο λευκό σκούτερ και του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού.

Να θυμίσουμε πως εκτός από τους δύο 22χρονους για την διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ “Αμμος” της Φοινικούντας, έχουν προφυλακιστεί ακόμη ο 31χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη και ο 32χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα ως ηθικοί αυτουργοί και ένας 30χρονος συνέταιρος του επιχειρηματία ως συνεργός.

Κ.Ηλ.