Ελαφόνησος: Ενα μαγικό, «πράσινο» και πεντακάθαρο νησί

Η Ελαφόνησος είναι γνωστή για την ηρεμία της, τις μοναδικές παραλίες, με τα διάφανα νερά και τις χρυσές αμμουδιές.

Ο Σίμος, η Λεύκη, η Παναγία, το γραφικό λιμανάκι με το γεφυράκι και τον Άγιο Σπυρίδωνα, η χώρα, η βυθισμένη πολιτεία του Παυλοπετρίου, καθιστούν το νησί ένα διαμάντι στο Νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Πλέον στη μαγεία της προστίθεται το γεγονός ότι πρόκειται για ένα "πράσινο" νησί, καθώς το τελευταίο διάστημα σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται ο πρώτος δημοτικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων της Λακωνίας στην περιοχή Βάρδια - Βίγκλα. Η Ελαφόνησος είναι πλέον ένα πεντακάθαρο νησί.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλης Γραφάκος, «σε έναν μαγικό, ακριτικό τόπο που μέχρι πριν από μήνες στοιβάζονταν περί τους 800 τόνους σκουπίδια, πλέον γυρνάμε σελίδα».

Η καθαριότητα στο νησί ήταν μία από τις πρώτες προτεραιότητες του δημάρχου Άγγελου Τσιριγωτάκη, καθώς είκοσι ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στις αρχές του 2024, έστειλε επιστολή προς όλους του αρμόδιους, προκειμένου να τονίσει την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των απορριμμάτων, που αποτέλεσε και την αιτία για την πυρκαγιά που ξέσπασε το 2019. Μετά από τις τυπικές διαδικασίες, αποφασίστηκε από το ΥΠΕΝ η πλήρης χρηματοδότηση του Δήμου Ελαφονήσου από το Πράσινο Ταμείο για την προμήθεια εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος και γιατρός στο επάγγελμα, κ. Τσιριγωτάκης: «Κινηθήκαμε πρακτικά και άμεσα προκειμένου να λύσουμε την παθογένεια των σκουπιδιών στο νησί μας και καταφέραμε στις 25 Ιουλίου 2025 να αποκτήσουμε ένα έργο - σταθμό, το οποίο δίνει λύση σε αυτό το μείζον ζήτημα. Με τη λειτουργία του σταθμού γίνεται ένα σημαντικό άλμα προς την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας».

Η μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων του νησιού γίνεται πλέον στις εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή της Σκάλας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα επόμενα βήματα που έγιναν ήταν ο διπλασιασμός των υπαλλήλων καθαριότητας, η διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων, η απόκτηση 30 νέων κάδων, ενώ επίκειται η παραλαβή δύο νέων απορριμματοφόρων ως δωρεά από τον δήμο Κερατσινίου.

Μάλιστα, η Ελαφόνησος συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Πράσινο Νησί» του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην ενίσχυση της διαχείρισης απορριμμάτων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες όπως η ανακύκλωση και η εφαρμογή προγραμμάτων όπως το Just Go Zero.

Επιπλέον, η δημοτική αρχή έχει ήδη υπογράψει προγραμματική συμφωνία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού, έργο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, που ήδη έχει δημοπρατηθεί.

Εκπονείται μελέτη για σύστημα αφαλάτωσης διπλής ώσμωσης, ενώ υπό υλοποίηση βρίσκεται η αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Αίτημα της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία μίας νέας σύγχρονης μαρίνας, αλλά και η βελτίωση του οδικού δικτύου της ΝΑ Πελοποννήσου προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση προς το νησί.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος του νησιού, το νησί υποδέχεται ετησίως 200.000 επισκέπτες. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους μόνιμους κατοίκους να μείνουν και να εργάζονται στο νησί. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμο τουρισμό, για νέες θέσεις εργασίες αλλά και για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Σύμφωνα με τον κ. Τσιριγωτάκη: «Η Ελαφόνησος, είναι ένα νησί που προστατεύεται απόλυτα από το καθεστώς Natura 2000 και στέκεται σε δύο πόδια: Στον φυσικό της πλούτο και το παραδοσιακό της στοιχείο. Εμείς θα κάνουμε το παν να τη δυναμώσουμε και να την προστατεύσουμε έτσι ώστε να παραμείνει ένας από τους ομορφότερους τόπους της πατρίδας μας».



ΑΠΕ-ΜΠΕ