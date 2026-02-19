Πάει πιο πίσω ο μόνιμος σταθμός ΕΚΑΒ στη Λογγά

Πάει πιο πίσω σε σχέση με την αρχική εκτίμηση, μέσα με τέλη Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η μόνιμη λειτουργία του σταθμού ΕΚΑΒ στη Λογγά, για την παροχή φροντίδας στους κατοίκους κι επισκέπτες της Ανατολικής Πυλίας.

Το νέο αυτό χρονοδιάγραμμα προσδιόρισε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, χθες στη συνέντευξη Τύπου για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, όπου δέχθηκε ερωτήσεις και για άλλα θέματα του Δήμου.

Σε σχετική ερώτηση ο δήμαρχος απάντησε ότι “είμαστε σε συνεννόηση με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, έχει γίνει προκήρυξη για το επικουρικό προσωπικό, που θα τελειώσει εντός 15 – 20 ημερών, με συνοπτικές διαδικασίες. Εμείς έχουμε εξοπλίσει και με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ότι αφορά τη σύνδεση με τον ΟΤΕ. Είναι πλήρως εξοπλισμένο το κτήριο που έχει ανακαινιστεί και είναι έτοιμο να υποδεχθεί τα στελέχη του ΕΚΑΒ”.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Αθανασόπουλος δήλωσε πως “θεωρώ ότι μέσα – τέλος Μαρτίου θα λειτουργήσει κανονικά, σε 24ωρη βάρδια”.



* Στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, στις 21 Ιανουαρίου, ο δήμαρχος είχε ανακοινώσει ότι τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου αρχίζει η μόνιμη λειτουργία σταθμού ΕΚΑΒ στη Λογγά, ενημερώνοντας πως εγκρίθηκε η παραχώρηση στο ΕΚΑΒ του δημοτικού ακινήτου του πρώην Κτηνιατρείου, για 9 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης), προκειμένου να στεγαστεί ο νέος τομέας του ΕΚΑΒ στην περιοχή.

Γ.Σ.