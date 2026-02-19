Ξεχωριστό αποκριάτικο διήμερο στο Ρίπεσι

Η Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) ετοιμάζεται να ζήσει ένα αποκριάτικο διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική, μνήμες και ζωντανή παράδοση, καλωσορίζοντας την άνοιξη με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Φέτος, το χωριό ζωντανεύει τους θρύλους που γεννήθηκαν γύρω από τις πέτρινες βρύσες του. Κάβουρες, μπασκαφούτες, νεράιδες και στοιχειά ξεπροβάλλουν συμβολικά από τα νερά, ξυπνώντας μαζί με τη φύση. Οι ιστορίες των παλιών - για καβούρια στις πηγές και νεράιδες που κατοικούσαν στα νερά - συναντούν τη φαντασία και γίνονται γιορτή για μικρούς και μεγάλους.

Οι Απόκριες, βαθιά ριζωμένες στη λαϊκή παράδοση, συμβολίζουν τη μετάβαση από τον χειμώνα στη νέα ζωή. Οι μεταμφιέσεις, οι φωτιές και τα δρώμενα αποτελούν τελετουργίες αναγέννησης της φύσης και της κοινότητας. Σε έναν τόπο όπου το νερό είναι πηγή ζωής και μνήμης, τα «πλάσματα της βρύσης» ξυπνούν για να καλωσορίσουν την άνοιξη και να ενώσουν παρελθόν και παρόν.

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 10:30 ξεκινά το εργαστήρι κατασκευής Καρνάβαλου για μικρούς και μεγάλους, ενώ παράλληλα θα γίνει η προετοιμασία της αποκριάτικης πυράς στη Μεγάλη Βρύση και το στόλισμα του χωριού.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 17:00 οι δρόμοι γεμίζουν μασκαράδες και πλάσματα του νερού στην Αντι-Παρέλαση, ενώ στις 18:30 ο Καρνάβαλος παραδίδεται στις φλόγες δίπλα στη Μεγάλη Βρύση, σε ένα τελετουργικό πέρασμα προς την άνοιξη.

Γύρω από τη φωτιά, οι Κουμπάρες και …τα Συμπεθέρια δίνουν τον ρυθμό, στήνοντας έναν αυθεντικό αποκριάτικο χορό που παρασύρει μικρούς και μεγάλους μέχρι αργά.

Κοντά μας θα είναι οι μουσικοί: Αντιγόνη Στάππα: λαούτο, κιθάρα, φωνή

Ελένη Κοκκάλα: ούτι, φωνή, Γεωργία Μαρίνη: βιολί, Ηλίας Μαρκαντώνης: κλαρίνο, φωνή, Στρατής Σκουρκέας: κρουστά.

Την ίδια ώρα, τα καζάνια θα βράζουν με παραδοσιακά εδέσματα, σκορπίζοντας αρώματα του τόπου και τη ζεστασιά της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει το Ρίπεσι.

Με κρασί, τσίπουρο, μουσική, φωτιά και χορό, το χωριό γίνεται μια μεγάλη παρέα που γιορτάζει το τέλος του χειμώνα και το ξύπνημα της φύσης.

Το διήμερο των εκδηλώσεων πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Τριφυλίας, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Συλλόγου Αποδήμων Κεφαλοβρυσητών.