Η Οικονομάκου για το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ενταξης

Η βελτίωση του συντονισμού των κοινωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτέλεσε αντικείμενο συνάντησης εργασίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κοινωνικών ερευνών πεδίου σε οκτώ περιοχές, Εξαμίλια, Καλαμάτα, Κόρινθο, Σπάρτη, Άργος, Μεγαλόπολη, Τρίπολη και Σκάλα Λακωνίας. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων διαμορφώνουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των τοπικών αναγκών και επιτρέπουν στοχευμένο σχεδιασμό δράσεων και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Παράλληλα, ενισχύεται ο κοινός τρόπος λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας μέσω ενιαίας καταγραφής των ωφελουμένων και συστηματικής χρήσης πληροφοριακών εργαλείων, γεγονός που βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων και την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σε δήλωσή της η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου ανέφερε: «Η λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητά μας να γνωρίζουμε με ακρίβεια τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να σχεδιάζουμε παρεμβάσεις με πραγματικό αντίκτυπο. Η συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν πιο συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο υποστήριξης των συμπολιτών μας.

Με σαφή κατεύθυνση που έχει θέσει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός συνεχίζουμε με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας και την ενίσχυση των δομών που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη».