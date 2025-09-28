Επιστροφή ενοικίου: Τον Νοέμβριο στους λογαριασμούς των δικαιούχων (βίντεο)

Ποσό ίσο με ένα ενοίκιο θα δουν τον Νοέμβριο στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ένα εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης με την επιστροφή.

Η κατάρτιση του τελικού καταλόγου με τους δικαιούχους θα αρχίσει μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στην εφορία.

Κερδισμένοι θα είναι όσοι δηλώσουν στην εφορία το πραγματικό μίσθωμα που καταβάλλουν ώστε να λάβουν και την αντίστοιχη ενίσχυση.

Από το ποσό που έχει δηλωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα εξαρτηθεί το ύψος των χρημάτων που θα δουν τον Νοέμβριο στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ένα εκατομμύριο δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου.

Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο Taxis μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2025 ενώ θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του στο έντυπο Ε1 ακόμη και με εκπρόθεσμη δήλωση χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το ποσό θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου και θ’ αντιστοιχεί στο 1/12 των μισθωμάτων που πληρώθηκαν το 2024 για κύρια κατοικία ή για φοιτητική κατοικία. Το ανώτατο όριο είναι τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

«Θετική η ενίσχυση των ενοικιαστών, αλλά δεν ακουμπά την καρδιά του στεγαστικού προβλήματος. Πιο πολύ θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, παρά στο να πέσουν τα ενοίκια» ανέφερε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος Συλλόγου Μεσιτών Αττικής, Ελευθέριος Ποταμιανός.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου

Το εισοδηματικό όριο φτάνει στις 20.000 ευρώ το χρόνο για τους άγαμους και στις 28.000 ευρώ για τους έγγαμους συν 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Από την επόμενη χρονιά, τα ενοίκια θα πληρώνονται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, κάτι που θα αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης στους ενοικιαστές.

Πηγή: ertnews.gr