Eurostat: Στο 1,7% μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Στο 1,7% μειώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο από 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,1% από 2,2%, αντίστοιχα.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά τον Ιούλιο, όταν έτρεχε με ετήσιο ρυθμό 3,7%. Τον Οκτώβριο ήταν ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη, μετά την Κύπρο (0,3%), τη Γαλλία (0,9%), την Ιταλία (1,3%) και τη Φινλανδία (1,5%).

Τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είχαν η Εσθονία (4,5%), η Λετονία (4,2%) και η Αυστρία με την Κροατία (4% και οι δύο).

Οι τιμές των υπηρεσιών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο (3,4% έναντι αύξησης 3,2% τον Σεπτέμβριο) και ακολούθως οι τιμές των τροφίμων (2,5% έναντι αύξησης 3%) και των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων (0,6% έναντι αύξησης 0,8). Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν 1% έναντι μείωσης 0,4% τον Σεπτέμβριο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ