ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%

Στα 0,139 ευρώ ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ για τον Νοέμβριο, (από 0,129 τον Οκτώβριο), μετά την έκπτωση 26% που εφήρμοσε η επιχείρηση, παρά την αύξηση στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο κατά 21%.

Όπως σημειώνεται από την επιχείρηση, η συγκράτηση της τιμής του πράσινου τιμολογίου για τον Νοέμβριο πραγματοποιείται σε συνέχεια της πλήρους απορρόφησης τον προηγούμενο μήνα της αύξησης 27% στις χονδρικές τιμές, καθώς η ΔΕΗ για τον Οκτώβριο είχε διατηρήσει αμετάβλητη την τιμή του πράσινου τιμολογίου.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 ευρώ/MWh σε 112,36 ευρώ/MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 ευρώ/kWh σε 0,139 ευρώ/kWh).

«Με την τιμολογιακή της πολιτική, τονίζεται, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και ξεκάθαρη στήριξη στους πελάτες της.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 0,127 ευρώ/kWh.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο σε 0,136 ευρώ/kWh για τον Νοέμβριο ενώ η τιμή του σταθερού (μπλέ) 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 0,145 ευρώ/kWh, και στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Τονίζεται τέλος ότι:

Με την τιμή της κιλοβατώρας να μην έχει κάποια προϋπόθεση, τα σταθερά μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ βοηθούν τους πελάτες να αποφύγουν τις εκπλήξεις.

Παράλληλα, προσφέρεται πληθώρα εναλλακτικών επιλογών όπως το νέο σταθερό (μπλε) ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με αποκλειστικά προνόμια που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο προσιτή. Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα. Επιπλέον, προσφέρεται μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια και προσφορές, εξασφαλίζοντας σημαντικές εκπτώσεις μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια, ψυχαγωγία κ.α.

ΑΠΕ-ΜΠΕ