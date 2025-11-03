Νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ο Γ. Ζανιάς

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναλαμβάνω για δεύτερη φορά το γνώριμο ρόλο του Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΤ σε ένα διαφορετικό πλέον οικονομικό αλλά και ψηφιακό περιβάλλον και δεσμεύομαι να συμβάλλω στην περαιτέρω αναβάθμιση των εργασιών της» δήλωσε ο νέος Πρόεδρος.

Νέο πρόεδρό του, τον Γεώργιο Ζανιά, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank και ομότιμο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξέλεξε, ομόφωνα, το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) στη συνεδρίασή του της 31ης Οκτωβρίου 2025, και ως αντιπρόεδρο τον Χρήστο Μεγάλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ ευχαρίστησαν θερμά τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά και Πρόεδρο του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας κ. Γκίκα Χαρδούβελη για:

την ουσιαστική εκπροσώπηση της ΕΕΤ σε σημαντικές εκδηλώσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου, μέσω παρουσιάσεων και καίριων τοποθετήσεων-ομιλιών του ιδίου για την σημερινή εικόνα του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος.

την ενίσχυση της εξωστρέφειας και επικοινωνιακής πολιτικής της ΕΕΤ και τον εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία.

την άριστη συνεργασία με το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη Γενική Διεύθυνση της ΕΕΤ, καθώς επίσης για το σημαντικό χρόνο που διέθεσε στις εργασίες της ΕΕΤ.

Ευχαρίστησαν, επίσης, τον Αντιπρόεδρο κ. Φωκίωνα Καραβία για την εξαιρετικά σημαντική συμβολή του στο έργο της ΕΕΤ, την αγαστή συνεργασία του με τον Πρόεδρο του ΔΣ και το σύνολο των μελών αυτού, και την ουσιαστική συνεισφορά του στον εκσυγχρονισμό των εργασιών και της εικόνας της ΕΕΤ.

Ο νέος Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ζανιάς δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Ευχαριστώ τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου. Με χαρά επανέρχομαι στην Ένωση για δεύτερη φορά υπό την ιδιότητα του Προέδρου, διαδεχόμενος τον διακεκριμένο συνάδελφο, κ. Γκίκα Χαρδούβελη. Στην πρώτη μου θητεία ως Πρόεδρος του ΔΣ (2012-2015) ο ελληνικός τραπεζικός τομέας δοκιμαζόταν σε όλα του τα θεμελιώδη μεγέθη, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Στη συνέχεια ως μέλος του ΔΣ της ΕΕΤ (2019-2022) είχα τη χαρά να ζήσω την επανεκκίνηση της ανάκαμψης και της ελληνικής οικονομίας και των Τραπεζών. Σήμερα, το πρόσημο είναι θετικό και ελπιδοφόρο. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένουν και είναι πολλές. Οι εργασίες της ΕΕΤ έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η ΄Ένωση ακολουθεί τις εξελίξεις και παρακολουθεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο την επικαιρότητα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναλαμβάνω για δεύτερη φορά το γνώριμο ρόλο του Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΤ σε ένα διαφορετικό πλέον οικονομικό αλλά και ψηφιακό περιβάλλον και δεσμεύομαι να συμβάλλω στην περαιτέρω αναβάθμιση των εργασιών της».

Πηγή: news247.gr