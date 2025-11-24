Eρχεται στις 26/11 το JobReady by DYPA της ΔΥΠΑ



Η εκδήλωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις έξι το απόγευμα στο Electra Palace Thessaloniki (Αριστοτέλους 9).

Οι συμμετέχοντες, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν απευθείας από εξειδικευμένους συμβούλους της ΔΥΠΑ, στελέχη HR επιχειρήσεων, επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επιχειρηματίες που θα μοιραστούν την εμπειρία τους. Τα εργαστήρια καλύπτουν όλα όσα χρειάζεται κανείς για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της καριέρας του: από τη σύνταξη ανταγωνιστικού βιογραφικού, την αποτελεσματική προετοιμασία για συνεντεύξεις και την ανάδειξη τεχνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων, έως την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως το LinkedIn.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, άνεργους, εργαζόμενους, νέους, γυναίκες, όσους θέλουν να αλλάξουν αντικείμενο ή να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα από τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα μάθουν απευθείας από στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους που προσλαμβάνουν, δημιουργήσουν ένα δυνατό και ανταγωνιστικό βιογραφικό, αντιμετωπίσουν τη συνέντευξη με αυτοπεποίθηση και παρουσιάσουν αποτελεσματικά την επαγγελματική τους πορεία.

Παράλληλα, μέσα από τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία και δυνατότητα να αναδείξουν τεχνικές και οριζόντιες δεξιότητες, χτίσουν μια ισχυρή ψηφιακή παρουσία στο LinkedIn, εμπνευστούν από ιστορίες ανέργων που έγιναν επιχειρηματίες, αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες με τη στήριξη έμπειρων στελεχών, μάθουν να σχεδιάζουν την επιχείρησή τους με τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου σε εννέα βήματα και να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

https://www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/jobready/programma-8o-jobready-thessaloniki-1.pdf

Περισσότερα για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki

ΑΠΕ-ΜΠΕ