Την Παρασκευή η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους (βίντεο)

Μικρή ανάσα θα πάρουν περίπου 1 εκατ. ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, καθώς την Παρασκευή θα λάβουν πίσω ένα ενοίκιο.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα μετά και την ολοκλήρωση των σχετικών διασταυρώσεων μεταξύ φορολογικών δηλώσεων και ηλεκτρονικών μισθωτηρίων από την ΑΑΔΕ.

Ένα ζευγάρι με ένα παιδί φοιτητή πληρώνει ενοίκιο το χρόνο για την κύρια κατοικία 9.000 ευρώ και για φοιτητική στέγη 3.600 ευρώ.

Το ποσό που θα λάβει ως επιστροφή ανέρχεται στα 900 ευρώ.

To ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι έως 20.000 € για τον άγαμο, για ζευγάρι οικογενειακό εισόδημα 28.000 € + 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 31.000 € για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επίσης, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 € για κάθε επιπλέον μέλος.

Όσοι ενοικιαστές δεν λάβουν το ποσό, παρ’ ότι πληρούν τα κριτήρια, θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτημα εξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί ότι εισπράχθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Περισσότερα στο ertnews.gr