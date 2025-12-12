Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο έως και 20% (Βίντεο)

Περίπου 186 ευρώ θα χρειαστεί να ξοδέψει μια 4μελής οικογένεια φέτος τα Χριστούγεννα, αποκλειστικά και μόνο για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σχεδόν 20% περισσότερα σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με έρευνα τιμών που πραγματοποίησε το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

Οι τιμές αφορούν σε τραπέζι 4 ατόμων και μόνο για ανήμερα τα Χριστούγεννα, ενώ σημειώνεται ότι δεν έχει υπολογιστεί το κόστος για λάδι, λεμόνια, ρεύμα, αυγά, στολίδια, κεράκια κ.α για τα οποία, συνολικά, υπολογίζεται κόστος, περίπου, 10 ευρώ.

