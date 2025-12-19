Φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025: Δείτε αν κερδίσατε

Πραγματοποιήθηκε η νέα κλήρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με χιλιάδες φορολογούμενους να διεκδικούν έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η κλήρωση για τη φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025 διεξήχθη την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Με βάση το νέο πλαίσιο, σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

– Ένας νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ.

– Πέντε κερδίζουν από 20.000 ευρώ.

– Πενήντα λαχνοί αντιστοιχούν σε έπαθλα των 5.000 ευρώ.

– Πεντακόσιοι λαχνοί αποφέρουν 1.000 ευρώ.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τους λαχνούς και τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΑΑΔΕ.