e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας πληρωμής εισφορών μη μισθωτών μέσω IRIS

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η υπηρεσία πληρωμής εισφορών μη μισθωτών μέσω IRIS (https://www.idika.org.gr/EfkaServices/Application/MyDashboard.aspx) δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη κατά το χρονικό διάστημα 14:00-16:00, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία νέας διαλειτουργικότητας.