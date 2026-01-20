eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 15:52

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας πληρωμής εισφορών μη μισθωτών μέσω IRIS

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η υπηρεσία πληρωμής εισφορών μη μισθωτών μέσω IRIS (https://www.idika.org.gr/EfkaServices/Application/MyDashboard.aspx) δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμη κατά το χρονικό διάστημα 14:00-16:00, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία νέας διαλειτουργικότητας.

Οι εργασίες αφορούν στην ένταξη των πληρωμών IRIS μη μισθωτών στην ενιαία καρτέλα (Dashboard) ασφαλισμένου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορία Οικονομία
