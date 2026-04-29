Φορολοταρία ΑΑΔΕ: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τις συναλλαγές του Απριλίου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία Απριλίου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026.

Σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

Ένας νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ.

Πέντε κερδίζουν από 20.000 ευρώ.

Πενήντα λαχνοί αντιστοιχούν σε έπαθλα των 5.000 ευρώ.

Πεντακόσιοι λαχνοί αποφέρουν 1.000 ευρώ.

Πριν από κάθε κλήρωση, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της aade.gr αναρτώνται τα πλήθη των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, όπως και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Η καταβολή των χρηματικών επάθλων πραγματοποιείται από την ΑΑΔΕ. Τα ποσά πιστώνονται στον δηλωμένο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου, μέσω της εφαρμογής myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».

