Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα καύσιμα κίνησης και σε βασικά είδη διατροφής όπως το μοσχάρι, τα φρούτα και τα λαχανικά.
Νέα μεγάλη άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, φτάνοντας στο 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο, με τις αυξήσεις σε καύσιμα, ενέργεια και βασικά τρόφιμα να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.
