Αλμα κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Το πετρέλαιο κατέγραψε άλμα σήμερα ύστερα από τις απευθείας επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν που απειλούν τις διαπραγματεύσεις για επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και δημιουργούν φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή.

Γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε αύξηση κατά 4,90% στα 97,65 δολάρια.

Το βαρέλι του αμερικανικού WTI, παράδοσης Ιουλίου, ενισχύθηκε κατά 4,88% στα 94,96 δολάρια.

Ύστερα από 100 ημέρες σύγκρουσης και την εφαρμογή στις 8 Απριλίου μιας ήδη εύθραυστης εκεχειρίας, η περιοχή για άλλη φορά φλέγεται.

«Η κλιμάκωση αυτή είναι η πιο σοβαρή από την εκεχειρία της 8ης Απριλίου και πάει σημαντικά πίσω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.

Για την ώρα, το πετρέλαιο παραμένει σε απόσταση από τα επίπεδα στα οποία ανήλθε στα τέλη Απριλίου, όταν η τιμή του Μπρεντ είχε σκαρφαλώσει στα 126,41 δολάρια --η υψηλότερη από την έναρξη του πολέμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ