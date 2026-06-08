Αλμα κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, σημείωσε αύξηση κατά 4,90% στα 97,65 δολάρια.
Το βαρέλι του αμερικανικού WTI, παράδοσης Ιουλίου, ενισχύθηκε κατά 4,88% στα 94,96 δολάρια.
Ύστερα από 100 ημέρες σύγκρουσης και την εφαρμογή στις 8 Απριλίου μιας ήδη εύθραυστης εκεχειρίας, η περιοχή για άλλη φορά φλέγεται.
«Η κλιμάκωση αυτή είναι η πιο σοβαρή από την εκεχειρία της 8ης Απριλίου και πάει σημαντικά πίσω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.
Για την ώρα, το πετρέλαιο παραμένει σε απόσταση από τα επίπεδα στα οποία ανήλθε στα τέλη Απριλίου, όταν η τιμή του Μπρεντ είχε σκαρφαλώσει στα 126,41 δολάρια --η υψηλότερη από την έναρξη του πολέμου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ