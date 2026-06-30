ΣΕΕΠΕ: Κοντά στα προ κρίσης επίπεδα οι τιμές των καυσίμων

Κοντά στα προ κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών και κατ' επέκταση των τιμών διυλιστηρίου, χονδρικής και λιανικής στα πρατήρια.

Για το ντίζελ κίνησης κομβικό ρόλο έπαιξε η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μετά, μειούμενη κλιμακωτά σε συνάρτηση με την υποχώρηση των διεθνών τιμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αληγιζάκης για το τελευταίο 4μηνο (απο την έναρξη του πολέμου):

-Οι διεθνείς τιμές της βενζίνης στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου - 26 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 26,4% και του πετρελαίου κίνησης κατά 18%.

-Οι τιμές διυλιστηρίου στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 12,1 και 2%.

-Οι τιμές λιανικής στην Αττική παρουσιάζουν αύξηση 9,3% και 1,8% αντίστοιχα.

Ο ίδιος τόνισε πως οι μειώσεις των διεθνών τιμών μετακυλίονται στη λιανική κατά κανόνα με καθυστέρηση της τάξης των 4 ημερών που είναι ο χρόνος αναπλήρωσης των αποθεμάτων των πρατηρίων. Χαρακτήρισε επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικό το μέτρο της επιδότησης στο ντίζελ που συγκράτησε τις ανατιμήσεις, οι οποίες για το συγκεκριμένο καύσιμο έχουν και δευτερογενείς επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων, άρα συνολικά στον πληθωρισμό.

Σε σχέση με τα υψηλά που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου η αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της βενζίνης είναι της τάξης των 20 λεπτών ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης πάνω από 40 λεπτά το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (μαζί με το ΦΠΑ) ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και το Μάιο και 15 λεπτά για τον Ιούνιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ