"Γκάζι" σε δάνεια και καταθέσεις τον Ιούνιο

Επιταχύνθηκε ο ρυθμός αύξησης τόσο των καταθέσεων όσο και των χορηγήσεων τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 995 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Ιούνιο, έναντι αύξησης κατά 340 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 4,3% από 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις από επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 7,5 δισ. ευρώ έναντι 4,9 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 23% από 18,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE (μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) αυξήθηκαν κατά 7,818 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 4,582 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 390 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση κατά 8,5 δισ. ευρώ έναντι αυξήσεων 5,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,3% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 181 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 249 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -1,7% από 14,6% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2026, ήταν θετική κατά 2,9 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,2% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητος στο 9,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2,2 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 427 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 13,2% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 748 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 858 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 258 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούνιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 39 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,6% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,7% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3,3 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,3 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούνιο του 2026, ήταν θετική κατά 213 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 329 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 0,4% από 0,0% τον προηγούμενο μήνα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ