Σήμερα η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο Μεσσήνιο ηθοποιό, σκηνοθέτη, σεναριογράφο, τραγουδοποιό και ποιητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 9 Αυγούστου σε ηλικία 74 ετών.

Η οικογένειά του καλεί όσους το επιθυμούν αντί στεφάνων να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 - Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».