Στρατηγική Συμφωνία Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Ομίλου Qualco και Olympic Marine για την Ανάπτυξη Μη-Επανδρωμένων Αυτόνομων Σκαφών Επιφανείας Ελληνικής Σχεδίασης και Κατασκευής

Η τεχνολογία και οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης στον πυρήνα μιας νέας γενιάς αυτόνομων σκαφών διττής χρήσης για την άμυνα, την ασφάλεια και τη γαλάζια οικονομία

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ο Όμιλος Qualco και η Olympic Marine ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη μελέτη, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την επίδειξη Μη Επανδρωμένου Αυτόνομου Σκάφους Επιφανείας πολλαπλών ρόλων.

Η συμφωνία ενώνει δύο ομίλους και τρεις εμβληματικούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και τεχνολογίας: την ιστορική ναυπηγική δύναμη και τη βαθιά εμπειρία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στα σύνθετα ναυτικά συστήματα, την αιχμή του λογισμικού και της τεχνητής νοημοσύνης του Ομίλου Qualco και τη σύγχρονη κατασκευαστική τεχνογνωσία της Olympic Marine στην παραγωγή προηγμένων γαστρών από σύνθετα υλικά. Το αποτέλεσμα φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι πρωτόγνωρο για την ελληνική αγορά: ένα πλήρως ελληνικό, αυτόνομο σκάφος επιφάνειας, σχεδιασμένο, προγραμματισμένο και κατασκευασμένο στη χώρα μας, με στόχο να απευθυνθεί τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Οι τρεις εταιρείες θα αξιοποιήσουν από κοινού την τεχνογνωσία, τους ανθρώπινους πόρους και τις υποδομές τους, με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος.

Σε μια εποχή όπου η ασφάλεια των θαλασσών, των υποθαλάσσιων υποδομών και των ενεργειακών δικτύων βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, τα μη επανδρωμένα αυτόνομα σκάφη επιφανείας αναδεικνύονται σε μια από τις πλέον στρατηγικές και ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία τοποθετεί την Ελλάδα, και τις τρεις εταιρείες, στην πρώτη γραμμή της αγοράς αυτής, με προϊόν που θα πληροί τα ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εξαγωγές σε διεθνείς αγορές.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Qualco, κ. Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν βασικούς επιταχυντές της σύγχρονης αμυντικής και βιομηχανικής καινοτομίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε λύσεις διττής χρήσης που θα ενισχύσουν την ελληνική τεχνολογική βάση, συμβάλλοντας τόσο στην άμυνα και την ασφάλεια όσο και σε ευρύτερες εμπορικές εφαρμογές».

Από την πλευρά των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σημείωσε: «Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπήρξαν πάντοτε συνώνυμα της ελληνικής ναυπηγικής αριστείας. Με τη συνεργασία αυτή, ενώνουμε την ιστορία και την εμπειρία μας με την τεχνολογία αιχμής, για να σχεδιάσουμε το μέλλον των αυτόνομων ναυτικών συστημάτων από ελληνικά χέρια».

Ο Πρόεδρος της Olympic Marine, κ. Νικόλας Δενδρινός, πρόσθεσε: «Η σχεδιαστική και κατασκευαστική μας τεχνογνωσία στα προηγμένα σύνθετα υλικά και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας βρίσκουν στο έργο αυτό ένα πεδίο εφαρμογής με πραγματικό στρατηγικό βάθος. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια που αναβαθμίζει συνολικά την ελληνική βιομηχανική βάση».