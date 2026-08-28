Έως τις 15 Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα των 16 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

Έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, μπορούν οι επαγγελματίες αλιείς να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.2 «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα» του προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» (ΠΑΛΥΘ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πρόσκληση διαθέτει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 16 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα ένταξης πράξεων έως και στο 110% του διαθέσιμου προϋπολογισμού και έχει στόχο τη στήριξη περίπου 400 επαγγελματιών αλιέων και επιχειρήσεων του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μικρή παράκτια αλιεία, στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και στις τοπικές κοινωνίες, που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την αλιευτική δραστηριότητα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών είτε ως ατομικές επιχειρήσεις είτε ως νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των συμπλοιοκτησιών, οι οποίοι ασκούν επαγγελματικά την αλιεία με ενεργό αλιευτικό σκάφος και διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.

Η δράση καλύπτει και την αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα πρόσκληση, το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες τουλάχιστον 60 ημέρες εντός των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ενίσχυση έως και 85%

Τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία της πράξης και του σκάφους:

- για τους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται στο 50% και μπορεί να φτάσει έως το 85% για πράξεις που υλοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά,

- για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων και χωρίς χρήση συρόμενων εργαλείων, η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται στο 80% και μπορεί να φτάσει στο 85% στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά,

- για αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων, ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων και χωρίς χρήση συρόμενων εργαλείων, η ενίσχυση ανέρχεται στο 80%.

Τι χρηματοδοτείται

Μέσω της Δράσης χρηματοδοτούνται επενδύσεις και παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων:

- τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των σκαφών,

- τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και υγιεινής,

- την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών,

- τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους,

- τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται εξοπλισμός ασφάλειας και μέσα ατομικής προστασίας, παρεμβάσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και υγιεινής, ψυκτικός εξοπλισμός, καθώς και εξοπλισμός που συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας των αλιευμάτων.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αγοράς οχήματος με κλειστό ψυχόμενο χώρο και ψυκτική εγκατάσταση για την ασφαλή και υγιεινή μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, με δυνατότητα παράτασης έως και έξι μήνες σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Η προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

https://app.opske.gr/

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 15:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Δράση 1.1.2 αποτελεί μέρος της συνολικής πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αλιευτικού στόλου, τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αλιείας, χωρίς αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ