H ιδέα ενός 36χρονου Πολωνού σε καφετέρια που του αποφέρει 51 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Μια απλή παρατήρηση σε μια καφετέρια ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ζωή του Mateusz Tałpasz. Ο Πολωνός επιχειρηματίας είδε ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα των εργαζομένων και δημιούργησε μια εταιρεία που σήμερα έχει περισσότερους από 800 πελάτες και έσοδα 51 εκατ. ευρώ.

Η ιδέα του ήταν να κάνει πιο εύκολη την παραγγελία και τη χρέωση των γευμάτων στις επιχειρήσεις. Η εταιρεία του, SmartLunch, ξεκίνησε με δυσκολίες, αλλά κατάφερε να αναπτυχθεί και πλέον έχει παρουσία και εκτός Πολωνίας.

Η ιδέα που άλλαξε τα πάντα

Όλα ξεκίνησαν με μια απλή παρατήρηση σε μια καφετέρια στο Τεχνολογικό Πάρκο του Βρότσλαβ, στην Πολωνία. Ο Tałpasz παρατήρησε ότι οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας έγραφαν σε τετράδια τα γεύματα που αγόραζαν από τα εστιατόρια. Κάθε φορά που κάποιος έπαιρνε φαγητό, έπρεπε να δείχνει την ταυτότητά του και να καταγράφεται το όνομά του και το ποσό που χρωστούσε. Στη συνέχεια, τα ίδια στοιχεία περνούσαν ξανά στα αρχεία της εταιρείας.

Ένας λογιστής έπρεπε να ελέγχει όλες τις καταγραφές, να υπολογίζει τις χρεώσεις και να βρίσκει ποιο ποσό αντιστοιχούσε σε κάθε εργαζόμενο. Μια διαδικασία που μπορούσε να κρατήσει αρκετές ημέρες.

Ο Tałpasz σκέφτηκε ότι όλη αυτή η δουλειά μπορούσε να γίνει αυτόματα, μέσω ενός ψηφιακού συστήματος. Έτσι γεννήθηκε η SmartLunch, με στόχο να κάνει πιο εύκολη τη διαχείριση των γευμάτων στις επιχειρήσεις και να μειώσει τη γραφειοκρατία.

Τα πρώτα δύσκολα χρόνια

Η αρχή δεν ήταν εύκολη. Η εταιρεία χρειάστηκε 10 μήνες μέχρι να βρει τον πρώτο της πελάτη, ένα εργοστάσιο της Bombardier με εκατοντάδες εργαζομένους. Τα πρώτα έσοδα ήταν ελάχιστα. Ο Tałpasz έχει αναφέρει ότι η SmartLunch κέρδιζε λιγότερα από 5.000 ζλότι τον μήνα, περίπου 1.170 ευρώ.

Η ομάδα έπρεπε να βρει τον τρόπο να κάνει περισσότερους εργαζομένους να παραγγέλνουν φαγητό, ενώ αντιμετώπιζε και τεχνικά προβλήματα. Τα πρώτα τάμπλετ που χρησιμοποιούσαν κολλούσαν συχνά και χρειάζονταν επισκευές.

Η αρχική προσπάθεια να συνεργαστούν κυρίως με γραφεία δεν είχε τα αποτελέσματα που περίμεναν. Όταν όμως στράφηκαν στα εργοστάσια, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες είχαν πολλούς εργαζομένους και καθημερινές ανάγκες για φαγητό. Αυτό έδινε στην εταιρεία τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πολλές παραγγελίες και να αναπτύσσεται.

Η συνεργασία που έφερε ανάπτυξη

Η SmartLunch συνεργάζεται με εστιατόρια και τους βοηθά να πουλούν γεύματα σε εργαζομένους μεγάλων επιχειρήσεων. Αντί να ανοίγει δικά της καταστήματα, κερδίζει χρήματα από τις προμήθειες των παραγγελιών. Η εταιρεία συμφωνεί με τους εστιάτορες να τους φέρνει εκατοντάδες παραγγελίες τον μήνα και κρατά προμήθεια λίγο πάνω από το 10%.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της έπαιξε η συνεργασία με την Toyota. Μετά τη συμφωνία αυτή, άρχισαν να ενδιαφέρονται και άλλες επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες της. Επιπλέον, εργαζόμενοι που άλλαζαν δουλειά γνώριζαν ήδη τη SmartLunch και τη σύστηναν στους νέους εργοδότες τους.

Σήμερα, η SmartLunch έχει περισσότερους από 800 εταιρικούς πελάτες και πάνω από 100.000 ενεργούς χρήστες κάθε μήνα. Μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από 52 εκατομμύρια γεύματα.

Τα έσοδά της αυξήθηκαν από περίπου 20 εκατ. ευρώ το 2022 σε 51 εκατ. ευρώ το 2024.

Η εταιρεία έχει επεκταθεί και στην Τσεχία, ενώ ο Tałpasz έχει θέσει έναν ακόμη μεγαλύτερο στόχο: να φτάσει το 1 δισ. ζλότι σε ετήσια έσοδα μέχρι το 2028, δηλαδή περίπου 230 εκατ. ευρώ.

Πηγή: www.gazzetta.gr