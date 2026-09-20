Την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής 2ου νηπιαγωγείου Φιλιατρών. Λήψη απόφασης για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Δημ. Σπέντζα Διονυσίου για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών (πλατείας Καποδιστρίου)» στα Φιλιατρά λόγω έργων. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Τριφυλίας» με αριθμό μελέτης 26/2023.
Κ.Μπ.
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026 10:03
Την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή ΤριφυλίαςΓράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Με διαδικαστικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει μεθαύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής 2ου νηπιαγωγείου Φιλιατρών. Λήψη απόφασης για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Δημ. Σπέντζα Διονυσίου για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών (πλατείας Καποδιστρίου)» στα Φιλιατρά λόγω έργων. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Τριφυλίας» με αριθμό μελέτης 26/2023.
Κατηγορία Δήμοι