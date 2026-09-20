Την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

Με διαδικαστικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει μεθαύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής σχολικών μονάδων. Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής 2ου νηπιαγωγείου Φιλιατρών. Λήψη απόφασης για διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Δημ. Σπέντζα Διονυσίου για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Φιλιατρών (πλατείας Καποδιστρίου)» στα Φιλιατρά λόγω έργων. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Τριφυλίας» με αριθμό μελέτης 26/2023.

Κ.Μπ.