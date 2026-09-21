Σε αδιέξοδο ο Μερτς: Τα σενάρια για το μέλλον του στην καγκελαρία και η εκτόξευση του AfD (βίντεο)

Νέος πολιτικός σεισμός σημειώθηκε στη Γερμανία με τον Φρίντριχ Μερτς να δέχεται ισχυρό πλήγμα μετά τα αποτελέσματα των κρατιδιακών εκλογών.

H AfD επικράτησε στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία με πάνω από 38% ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες καταγράφουν ιστορική κατάρρευση και για πρώτη φορά έμειναν εκτός τοπικού κοινοβουλίου.

Nέες ισορροπίες υπάρχουν και στο Βερολίνο όπου θριάμβευσε το κόμμα της Αριστεράς, αφήνοντας δεύτερους τους Χριστιανοδημοκράτες.

Ο καγκελάριος χαρακτήρισε «καταστροφή» το εκλογικό αποτέλεσμα και πλέον αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση.

Νικητής το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο

Στις εκλογές του κρατιδίου Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το CDU δεν κατάφερε να μπει σε τοπικό κοινοβούλιο κρατιδίου για πρώτη φορά στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας.

Οι Χριστιανοδημοκράτες CDU συγκέντρωσαν μόνο το 4,9% πτώση πάνω από 8 ποσοστιαίες μονάδες. Νικητής των εκλογών είναι το ακροδεξιό AfD, το οποίο υπερδιπλασίασε το ποσοστό του στο 38,2% των ψήφων. Το SPD ακολουθεί δεύτερο με 35,5%, απώλεια 4 μονάδων. Το κόμμα Αριστερά (6,5%) και οι Πράσινοι (5,7%) μπαίνουν επίσης στην τοπική βουλή στο Σβερίν. Εκτός βουλής μένει τελικά και το κόμμα της Σάρα Βάγκενκνεχτ BSW με 4,8%.

Δεδομένου ότι κανένα κόμμα δεν συνεργάζεται με το ακροδεξιό AfD, η Μανουέλα Σβέσιγκ του SPD, που είναι τοπική πρωθυπουργός τα τελευταία 9 χρόνια, μπορεί να διασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε συνασπισμό με την Αριστερά και τους Πράσινους.

Η Αριστερά επικράτησε στο Βερολίνο

Στο Βερολίνο, για πρώτη φορά η Αριστερά με επικεφαλής την Έλιφ Έραλπ αναδείχτηκε πρώτη δύναμη με 25,7 %, άνοδο 13,5%.

Τα μέχρι τώρα κυβερνητικά κόμματα, το CDU και το SPD, υπέστησαν σημαντικές απώλειες. Το CDU έπεσε στο 18,8%, μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων.

Το SPD έπεσε στο 12,1%, έχασε 6,3%. Το ακροδεξιό AfD είναι τρίτο με 16,3%, άνοδο 7,2 %.

Οι Πράσινοι με 14,3%, είχαν πτώση 4 ποσοστιαίων μονάδων. Το BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ έμεινε στο 4,7% κάτω από το όριο 5% για την εκπροσώπηση στη Βουλή.

Γιατί ο Μερτς βρέθηκε σε αδιέξοδο

Τα προβλήματα του Μερτς ξεκίνησαν πριν ακόμη παραλάβει επίσημα τα κλειδιά της καγκελαρίας.

Χρειάστηκαν δύο προσπάθειες για να επικυρωθεί επίσημα ως καγκελάριος, ένα άνευ προηγουμένου σενάριο. Στη συνέχεια, αθέτησε μια προεκλογική υπόσχεση να μην αυξήσει το δημόσιο χρέος της Γερμανίας, αποδεσμεύοντας μισό τρισεκατομμύριο δολάρια για δαπάνες στην άμυνα και τις υποδομές.

Τον Απρίλιο, ο Μερτς έκανε αμφιλεγόμενες δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν. Ο καγκελάριος δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «ταπεινωνόταν» από το Ιράν στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο. Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την οργή του προέδρου και ανέτρεψαν την εκστρατεία προσέγγισης που είχε ξεκινήσει το Βερολίνο προς το Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι παράγοντες εκτός του ελέγχου του Μερτς έχουν συντελέσει στη δημιουργία εμποδίων στην πρόοδο.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γερμανία – ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας, ο πληθωρισμός στη Γερμανία και το κόστος της ενέργειας – σημαίνει ότι το οικονομικό μοντέλο στη Γερμανία έχει ανατραπεί.

«Ο Μερτς δεν ήταν ποτέ μια αγαπητή προσωπικότητα, ούτε η πρώτη επιλογή για την θέση του καγκελαρίου, λέει το CNN, αλλά εξωτερικοί παράγοντες και η «αδυναμία του να επικοινωνήσει έχουν δημιουργήσει μια κρίση για το Βερολίνο».

Πηγή: ertnews.gr