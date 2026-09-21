Δήμος Καλαμάτας: Ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Η ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας τιμήθηκε χθες, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα.

Το πρωί, στο μνημείο Μικρασίας και Μικρασιατών στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού, εψάλη επιμνημόσυνη δέηση, ακολούθησε ομιλία από τον Βασίλειο Μπαζάνη, διευθυντή του Γενικού Λυκείου Δωρίου και προέδρου του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Στην τελετή το Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Παρέστησαν, επίσης, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, αιρετοί της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι της Κοινότητας των Μικρασιατών κ.ά.