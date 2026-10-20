Αγροτικό πετρέλαιο: Από την 1η Νοεμβρίου η απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ απευθείας στην αντλία

Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η νέα διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση Α.1224/2026, που υπογράφηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η νέα διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ και θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ στους αγρότες. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με την προβλεπόμενη φορολογική ελάφρυνση κατά τον ανεφοδιασμό τους, χωρίς να απαιτείται η εκ των υστέρων επιστροφή του φόρου.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή "myDiesel" θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην ψηφιακή πύλη "myAADE", ενώ το επόμενο διάστημα προβλέπεται η διάθεσή της και μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.

Η εφαρμογή τόσο για τη διαδικτυακή έκδοση όσο και για τις κινητές συσκευές, θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Για τη συμμετοχή τους στη νέα διαδικασία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης θα πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά στην εφαρμογή, προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν από την 1η Νοεμβρίου πετρέλαιο κίνησης στους δικαιούχους αγρότες με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προηγούμενη επικαιροποίηση των στοιχείων των πρατηρίων στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων και της ΑΑΔΕ, την προηγούμενη εβδομάδα απεστάλησαν ενημερωτικά μηνύματα σε περίπου 450 πρατήρια που εμφάνιζαν ελλείψεις στα στοιχεία τους. Σχεδόν τα μισά από αυτά έχουν ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Παράλληλα, προβλέπεται αυτοματοποιημένη επιστροφή του ΕΦΚ στους πρατηριούχους, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά την επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA ή eSend της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από τους ίδιους.

Επιπλέον, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της ΑΑΔΕ, έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση και προωθεί προς ψήφιση νομοθετική διάταξη, με την οποία προβλέπεται η επιστροφή στους πρατηριούχους και του ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό του ΕΦΚ.

Με την ίδια διάταξη προβλέπεται τα επιστρεφόμενα ποσά του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ να είναι ακατάσχετα και να μη συμψηφίζονται με οφειλές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ