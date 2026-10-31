Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Εως τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για τη φετινή περίοδο, το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 30%, με το κατώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το ανώτατο επίδομα για τους περισσότερους δικαιούχους ανεβαίνει από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%, με το επίδομα να μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ.

Για τους ψυχρότερους οικισμούς, με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει.

24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια. Το δεύτερο όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και «myΘέρμανση». Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν:

Το είδος θέρμανσης.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία.

Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Το εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή, εφόσον δεν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία.

Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, στην περίπτωση που υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου.

Προσοχή στον τραπεζικό λογαριασμό

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει στο myAADE ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN, στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Η ορθότητα των στοιχείων είναι απαραίτητη, καθώς ένας λανθασμένος ή ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να εμποδίσει την καταβολή του επιδόματος, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτηση έχει εγκριθεί.

Πηγή: ertnews